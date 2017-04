बेला हैदीद का सिजलिंग फोटोशूट वायरल, आप भी देखें उनका LOOK

सुपर मॉडल बेला हैदीद ने हाल ही में 'PORTER' मैगजीन के लिए फोटोशूट किया है। मैगजीन के लिए किए गए शूट की सिजलिंग फोटोज सोशल साइट्स पर खूब वायरल हो रही हैं। मैगजीन का ये इश्यू समर-2017 के लिए हैं। सभी फोटोज में बेला बेहद हॉट दिख रही हैं। उनके इस शूट के फोटोज फोटोग्राफर टेली रिचर्डसन ने क्लिक किए हैं। उन्हें स्टाइलिश लुक जॉर्ज क्रोटिना ने दिया। इंस्टाग्राम पर शेयर की फोटोज...



बेले ने इस शूट की कुछ फोटोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर की हैं। उन्होंने एक फोटो शेयर करते हुए कैप्शन दिया है, '@portermagazine by @terryrichardson and @georgecortina @ladyrmason 💙🌈🙏🏼such a fun week!🎈'. एक अन्य फोटो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है, 'From my @portermagazine cover story by @terryrichardson @georgecortina in the Bahamas best crew thank you xxx🌈❤️'.