ब्वॉयफ्रेंड के साथ शैनिना ने करवाया ऐसा फोटोशूट, सामने आई PHOTOS

सुपर मॉडल शैनिना शायक के न्यू फोटोशूट की कुछ फोटोज सामने आई हैं। जनवरी मंथ के 'ELLE Australia' मैगजीन के लिए किए गए शूट में उनका बोल्ड लुक देखने को मिल रहा है। मैगजीन के लिए ये फोटोशूट उन्होंने ब्वॉयफ्रेंड डीजे रूकस के साथ करवाया है। फोटोशूट में शैनिना बेहद खुश नजर आ रही हैं। कुछ फोटोज में तो वे हंसती हुए भी दिख रही है। उनके फोटोज फोटोग्राफर जार्ज एन्टोनी ने क्लिक किए हैं। शेयर की फोटोज...



शैनिना ने अपने न्यू फोटोशूट के कई फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर किए हैं। एक फोटो में उन्होंने कैप्शन दिया है, 'Love & Laughter!! Makes me feel like I'm the only girl in the world hehe @elleaus #elle #australia #ourlove'. एक अन्य फोटो में उन्होंने कैप्शन लिखा है, 'This month for @elleaus ❤ Thank you for capturing our love and laughs @georgesantoni Grab your copy to see all the pics!! #elle #australia #babysodamnfine'.