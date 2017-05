स्ट्रीट लाइट बदलने खंभे पर चढ़ा युवक, करंट लगा तो खंभे पर ऐसे झूली लाश

कोरबा/ बिलासपुर. एक ठेका कर्मचारी को बिजली बंद बताकर स्ट्रीट लाइट बदलने खंभे पर चढ़ा दिया गया। खंभे पर जैसे ही चढ़कर कर्मी ने सेफ्टी बेल्ट बांध काम शुरू करने कोशिश की तो उसे करंट का झटका लगा और चीख निकलने के बाद तड़पते हुए कुछ देर में ही उसकी सांसें थम गईं। शरीर सेफ्टी बेल्ट के सहारे खंभे पर झूलने लगा। नीचे खड़ा उसका चाचा बचाओ-बचाओ चिल्लाता रहा और कुछ ही देर में कालोनी के लोगों की भीड़ जुट गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

- जवाली गांव के रहने वाले इलेक्ट्रिशियन रमेश कंंवर (29) पिता समार सिंह कंवर शुक्रवार को अपने चाचा दूखू कंवर के साथ दीपका सिविल आफिस के ईएंडएम में पहुंचा। यहां उसे अफसरों ने कहा दीपका हाउस के पीछे प्रगति नगर कालोनी में स्ट्रीट लाइट का काम करना है। - उसके साथ एसईसीएल ईएंडएम सिविल मेंटनेंस विभाग का इलेक्ट्रिशियन अनुराग सिंह भी साइट दिखाने पहुंचा। - रमेश व दूखू कंवर को बताया कि खंभे से जुड़ी लाइन में बिजली सप्लाई बंद है, वो काम शुरू कर सकते हैं। - सुबह करीब 10.40 बजे जैसे ही रमेश खंभे पर डिस्चार्ज रॉड लेकर चढ़ा और सेफ्टी बेल्ट बांधा, वह करंट की चपेट में आ गया। - उसकी जोरदार चीख निकली और थोड़ी ही देर में ही उसकी मौत हो गई। घटना से विभाग के जिम्मेदारों के होश उड़ गए। भतीजे को चाचा ने सामने दम तोड़ते देखा, नहीं बचा सका

- रमेश अपने चाचा दुखू के साथ काम कर रहा था। रमेश खंभे पर चढ़ा और करंट लगते ही उसकी चीख निकली। दूखूराम के होश उड़ गए। उसने बचाओ..बचाओ अावाज लगाई। पर तब तक देर हो गई थी। उसने अपनी आंखों से भतीजे को तड़पकर दम तोड़ते देखा। करंट लगने से मौत हुई है और जानकारी ले रहे हैं

- प्रगति नगर में हुई घटना को लेकर दीपका के चीफ मैनेजर कालोनी पावर सप्लाई एपी सिंह ने बताया कि ठेकेदार शशिभूषण को कालोनी का लाइन बदलने का काम ठेके पर दिया गया है। उसके कर्मी काम कर रहे थे, जिसमें करंट लगने से एक की मौत हुई है। घटना के संबंध में और जानकारी ले रहे हैं। दो दिन पहले एक बिजली कर्मी भी झुलसा था

- दो दिन पहले ही सीएसईबी कालोनी में विद्युत वितरण विभाग के एचटीएम डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी उत्तमदास मानिकपुरी इसी तरह करंट लगने से झुलसकर खंभे से नीचे गिरा था। कर्मी को चालू लाइन पर खंभे पर चढ़ाया गया था। साथियों ने जोन के अफसरों पर लापरवाही का आरोप लगाया था। - शुक्रवार की घटना में मौत की सूचना पर वितरण विभाग के अफसर फिर हड़बड़ा गए। बाद में पता चला कि घटना एसईसीएल एरिया की है। घटना के बाद से कालोनी की बिजली गुल

जिस लाइन पर कर्मी की मौत हुई। वह लाइन घरेलू बिजली सप्लाई लाइन भी है। सुबह घटना के दौरान यहां चिंगारी निकलने के साथ ही इस लाइन से जुड़े पूरे कालोनी की बिजली गुल हो गई। देर शाम तक कालोनी में बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हुई थी। घटना के बाद मौके पर पहुंुचे ठेकेदार के लोगों ने मृत ठेका कर्मी के परिजनों को 70 हजार की सहायता दी है। वहीं एक सदस्य को फर्म में नौकरी का आश्वासन दिया है। अफसर-ठेकेदार की लारवाही - आखिर रमेश को बिजली सप्लाई बंद बता खंभे पर कैसे चढ़ा दिया गया। बंद लाइन कैसे चालू हो गई। कालोनी में स्ट्रीट लाइट का काम ठेकेदार शशिभूषण सिंह दिया है। - घटना में एसईसीएल अफसरों के साथ ठेकेदार की भी लापरवाही भी उजागर हुई है। खतरे के काम में नियमों की अनदेखी - खंभे पर चढ़कर काम करने से पहले यह क्लियर करना होता है कि सप्लाई बंद है या नहीं और यह काम विभाग के संबंधित अफसरों का होता है। - ठेकेदार के सुपरवाइजर की निगरानी में काम होता है। दीपका प्रगति नगर में हुई घटना में इन नियम की साफ अनदेखी गई। आगे की स्लाइड्स में देखिए, खबर से संबंधित Photos...

Web Title: electrician body hanging over pillar due to a current

