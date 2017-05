एक मैगजीन के लिए टाइगर श्रॉफ ने करवाया शर्टलेस फोटोशूट

बॉलीवुड एक्ट्रेस तो अधिकतर होर फोटोशूट करवाती रहती हैं लेकिन इस बार जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ ने भी GQ India मैगज़ीन के कवर पेज के लिए शर्टलेस फोटोशूट करवाया जिसमे टाइगर बहुत ही हॉट लग रहे हैं। वो इस कवर पेज में काफी हॉट और हैंडसम लग रहे है। टाइगर के गीलें बाल और उनकी यह मदमस्त चाल को देखकर ऐसा लगा रहा हैं की अभी-अभी वो बिच पर समंदर का लुत्फ़ उठा कर आ रहे है।

Thank you @gqindia for making me look cool in the scorching heat! 😅 #GQIndia #May2017 #GQCoverStar pic.twitter.com/ggsIpjgmOk

— Tiger Shroff (@iTIGERSHROFF) May 3, 2017 टाइगर की बॉडी को देख कर कई बॉलीवुड की नयी जेनेरेशन को उनसे जलन न होने लगे। वो अपनी बॉडी पर ख़ासा ध्यान रखते है। टाइगर बहुत जल्द अपनी फिल्म ‘मुन्ना माइकल’ को लेकर आ रहे है। इस फिल्म में उनके साथ निद्धि अग्रवाल और नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी नज़र आने वाले है। साथ ही वो बहुत करण जोहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ़ द इयर 2 में नज़र आने वाले है।