बीबर फीवर: 75 हजार का टिकट खरीदकर धमाल मचाने मुम्बई पहुंचे यंगस्टर्स

अहमदाबाद। केवल 23 वर्ष की उम्र में दुनियाभर के यंगस्टर्स को अपना दीवाना बनाने वाले केनेडियन सिंगर आज रात को मुम्बई में अपना परफार्मेंस देने जा रहे हैं। इस शो के लिए यहां के युवा 75 हजार रुपए का टिकट खरीदकर मुम्बई पहुंच गए हैं। यही नहीं वे पाटिल स्टेडियम के बाहर लाइन पर भी खड़े हो गए हैं। शहर में हैं बीवर के हजारों फैन…

अहमदाबाद में बीबर में हजारों फैन हैं। बीबर के गानों पर झूमने के लिए यंगस्टर्स ने 75 हजार रुपए का महंगा टिकट खरीदा है। सभी मुम्बई पहुंच गए हैं। जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया है, उनमें भी बीबर का क्रेज देखा जा रहा है। वे अपने शरीर पर बीबर का टेटू और कपड़े से लेकर हेयरस्टाइल तक फालो कर रहे हैं।

कॉलेज के 7 दोस्तों का ग्रुप बीबर का जबर्दस्त फैन

अहमदाबाद की विभिन्न कॉलेज के 7 दोस्तों का ग्रुप बीबर का जबर्दस्त फैन है। वे एक-दूसरे के साथ रेग्युलर बीबर के सॉग्स का लेन-देन करते हैँ। चिंतन माधेया के मोबाइल में बीबर के स्टार्टिंग से लेकर अब तक के तमाम सांग्स अपलोड हैं। एलए में स्टडी करने वाले वसीम खान ने बीबर का टेटू भी बनवाया है। वसीम के कॉलर ट्यून में चार साल से बीबर का सांग है।

फरवरी में बुक कराया था टिकट

बीबर के फैन यंग बिजनेसमैन हिमांशु श्रीमाली ने फरवरी में ही बीबर के शौ का टिकट बुक करवा लिया था। वे आज सुबह की फ्लाइट से मुम्बई पहुंचेंगे। वे बताते हैं कि टिकट सेलिंग स्टार्ट होते ही मैंने बुकिंग का प्रयास किया था। पर दस मिनट में ही 5 और 10 हजार के टिकट सेल हो गए। इसलिए मैंने 15 हजार रुपए का टिकट खरीदा।

मंगलवार की रात से ही लग गए लाइन में

बीबर के अहमदाबादी फैन मंगलवार की रात से ही पाटिल स्टेडियम के बाहर लाइन पर लग गए हैं। शहर के यंगस्टर्स के अनुसार जस्टिन बीबर के शो के टिकट्स एक लाख रुपए ब्लैक में मिल रहे हैं।

बीबर के पॉपुलर सांग्स

Sorry - 2.471Billion

What Do You Mean -1.672 Billion

Baby - 1.606Billion

Love Yourself - 1.141Billion

आगेकी स्लाइड्स में देखेंPHOTOS...