भाई-बहन का रोल करते-करते हो गया Love, कर ली सगाई

+9 अहमदाबाद। रियल लाइफ के कपल यदि रील लाइफ में रोमांस करते हुए दिखाई दे, तो देखने वालों को एक अलग ही तरह का रोमांच होता है। कुछ ऐसा ही होगा, जब हम सब आदित्य कापड़िया और तन्वी ठक्कर को परदे पर रोमांस करते हुए देखेंगे। हालांकि दोनों की अभी सगाई ही हुई है। पर दोनों को परदे पर एक साथ देखना कुछ अलग ही होगा। तीन साल पहले हो गई है सगाई... गुजरात फिल्म इंडस्ट्रीज में बदले हुए समय के चलते बरसों से हिंदी सीरियल में काम करने वाले कलाकार भी अब इस इंडस्ट्रीज में काम करने लगे हैं। आने वाली एक गुजराती फिल्म में रियल लाइफ कपल आदित्य कापड़िया और तन्वी ठक्कर के साथ रोमांस करते हुए दिखाई देंगे। एक हिंदी सीरियल में भाई-बहन का रोल करते-करते दोनों में प्यार हुआ, तीन साल पहले ही दोनों की सगाई हो चुकी है। दोनों का गुजरात से गहरा नाता आदित्य-तन्वी दोनों ही मूल रूप से गुजरात के हैं। लोहाणा जाति के आदित्य का परिवार सौराष्ट्र से गहरा नाता रखता है। उधर तन्वी मूल रूप से कच्छ की है। दोनों का जन्म गुजरात से बाहर हुआ है। आदित्य का परिवार बरसों से मुम्बई में रहता आया है, तो तन्वी पहले चेन्नई और कुछ बरसों से मुम्बई में स्थायी रूप से रहने लगी है। हममें प्रपोज जैसा कुछ नहीं था अपने संबंधों के बारे में भास्कर से बात करते हुए तन्वी ने कहा कि मैं और आदित्य चार साल पहले हिंदी सीरियल ‘एक-दूसरे से करते हैं प्यार हम’ में ट्विंस भाई-बहन का रोल कर रहे थे। इस दौरान हम दोनों करीब आए। हममें प्रपोज करने जैसा कुछ भी नहीं था। हमारे साथियों ने कहा कि तुम दोनों एक-दूसरे को काफी पसंद करते हो, तब आदित्य ने मुझसे पूछा कि तन्वी तुम्हारा क्या कहना है? बस तब मैं हंस पड़ी। शादी के संबंध में आदित्य ने कहा कि हमारी सगाई तीन साल पहले ही हो गई है। अभी शादी पर विचार नहीं किया है। अभी हमारा फोकस कॅरियर पर है। आगे की स्लाइड्स में देखें PHOTOS...

