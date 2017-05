सचिन तेंदुलकर के एक कमेंट से रातों-रात फेमस हो गई यह मासूम

+5 फेसबुक पर सचिन तेंदुलकर ने कमेंट दिया, जिससे बेबी नीरजा फेमस हो गई। नवसारी। सचिन को ऐसे ही क्रिकेट का भगवान नहीं कहा गया है। वे काम ही ऐसा करते हैं, जिसे भगवान को करना चाहिए। सचिन को लंदन में वेम्बली पार्क में रहने वाली 5 साल की मासूम नीरजा नायक ने फेसबुक पर शुभकामनाएं दी। एक वीडियो भी भेजा। अपनी दरियादिली दिखाते हुए सचिन उसका जवाब दिया और उसका वीडियो अपने FB पर डाल दिया। बस इसी से बेबी नीरजा फेसम हो गई। दो लाख लोगों ने वीडियो देखा… सचिन ने नीरजा को जो कमेंट लिखे, उससे वह पूरी दुनिया में फेमस हो गई। उसकी पोस्ट को दो लाख से अधिक लोगों ने निहारा, यही नहीं हजारों लोगों ने उसे शेयर भी किया। इस नीरजा नायक का नवसारी से गहरा पारिवारिक नाता है। यह बालिका क्रिकेट में दिलचस्पी रखती है। वह की फैन है। सचिन के जीवन पर आधारित फिल्म कल रिलीज हो गई। सचिन के जीवन पर आधारित प्रश्नों को लेकर नीरजा ने अपने वीडियो के साथ सचिन को शुभकामनाएं दीं। जब यह वीडियो सचिन के पास पहुंचा, तो सचिन ने नीरजा के पिता से सम्पर्क किया। इसके साथ ही वीडियो अपलोड करने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलते ही सचिन ने उस वीडियो को अपने फेसबुक पर अपलोड किया। नीरजा के इस वीडियो को सचिन ने जैसे ही अपलोड किया, उसे देखने वालों की संख्या कुछ ही देर में लाखों पहुंच गई। नीरजा रातों-रात फेसम हो गई। उसके वीडियो को सैकड़ों में कमेंट भी मिले। यह जानकर नीरजा के परिवार वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। नीरजा के पापा भी सचिन के फैन मूल नवसारी जिले के जलालपोर तहसील के वेडछा गाम के रहने वाले निर्मल नयनकुमार नायक भी क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं। वे सचिन के फैन हैं। बेटी नीरजा की मां भावना बेन तो बहुत ही ज्यादा खुश है। इस छोटी सी उम्र में बिटिया ने जो कुछ किया, उससे वह गर्व महसूस करती है। नीरजा के दादा नयन कुमार रमणलाल नायक, दादी भावनाबेन नायक तथा नाना देवेंद्र भाई देसाई और नानी अलकाबेन देसाई नवसारी में रहते हैं। आगे की स्लाइड्स में देखें PHOTOS...

+5 नीरजा अपने माता-पिता के साथ लंदन में रहती है।

+5 नीरजा सचिन की फैन है।

+5 नीरजा के माता-पिता 10 साल से लंदन के वेम्बली पार्क में रहते हैं।

+5 नीरजा के बचपन की तस्वीर।

+5 नीरजा ने अपने वीडियो से सचिन को शुभकामनाएं दीं।



