गैंगस्टर बोला, मेरा नाम ले किसी और ने मांगी रंगदारी

+1 कुख्यात गैंगस्टर सतबीर उर्फ झब्बल किठाना को कोर्ट में पेश करती पुलिस। पिहोवा (हरियाणा). अंबाला हिसार हाइवे को फोरलेन करने व बाइपास का निर्माण कर रही कंपनी के डायरेक्टर से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में गैंगस्टर सतबीर उर्फ झब्बल को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। पुलिस उसे जींद जेल से प्रोडक्शन वारंट पर शुक्रवार को लेकर पहुंची।

वहीं कोर्ट से बाहर निकलते हुए झब्बल ने पत्रकारों से कहा कि किसी ने उसका नाम लेकर झूठे फोन व विवाद कर उसे फंसाया जा रहा है। एसएचओ प्रतीक कुमार ने बताया कि बाइपास पर ओवरब्रिज बना रही शांति रोड एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर रोहतक शास्त्री नगर के हिम्मत सिंह ने 27 अप्रैल को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। बताया कि गुजरात की सदभाव इंजीनियरिंग कंपनी ने अंबाला हिसार हाइवे को फोरलेन करने का टेंडर लिया है। सदभाव कंपनी से उनकी कंपनी शांति रोड एंड कंस्ट्रक्शन ने पिहोवा बाइपास पर बनने वाले रोड ओवरब्रिज का काम लिया है। उस रोज सतेंद्र नाम का एक व्यक्ति अपने कई साथियों सहित साइट पर आया। उसकी बगल में रिवाल्वर लटकी थी। आते ही उसने काम बंद करने की धमकी दी और कहा कि यदि काम करना है तो 10 लाख रुपए उन्हें देने होंगे। घटना के बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा था। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सतेंद्र व बबली सहित कई अन्य के खिलाफ मामला किया था। उसी मामले में पूछताछ के लिए पुलिस झब्बल किठाना को वारंट पर जींद जेल से पूछताछ के लिए यहां लाई थी। एसएचओ के मुताबिक पूछताछ में इसी गैंग का फिरौती मांगने में हाथ मिला है । आगे की स्लाइड्स में देखे, फोटोज

+1 गैंगस्टर सतबीर उर्फ झब्बल किठाना को कोर्ट में पेश करते समय तैनात पुलिस बल।



Web Title: gangster said I am innocent

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

