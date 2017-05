जेल से फेसबुक पर पोस्ट के साथ ही पूर्व विधायक के भाई पर चली गोलियां, घायल

+5 यमुनानगर। हुडा सेक्टर-17की मार्केट में बने कार्यालय में घुसकर कार सवार युवकों ने यमुनानगर से इनेलो के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के भाई राजिंद्र उर्फ राजा उसके दोस्त प्रोफेसर कॉलोनी निवासी संजीव गुप्ता पर फायरिंग की। गोली लगने से दोनों घायल हो गए। उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवाया। घटना की सूचना पर एसपी राजेश कालिया डीएसपी राजेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे।

राजा संजीव जठलाना स्थिति प्लाइवुड फैक्ट्री में पार्टनर हैं। सेक्टर-17 की दुकान नंबर 146 में अॉफिस बनाया हुआ है। दोनों ऑफिस में बैठे थे, इसी दौरान कार में सवार चार युवक पहुंचे। इनमें से दो फ्लर्ट फ्लोर पर पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। छह राउंड चले। राजा को जांघ हाथ में गोली लगी जबकि संजीव की टांग में। बाद में बदमाश कार में फरार हो गए। गुप्ता खुद कार चलाकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों की हालत खतरे से बाहर है। ऑफिस अकाउंटेंट रजत ने बताया कि करीब सात बजे वह काम में व्यस्त था। तभी दो युवक आए और मालिक राजिंद्र के बारे में पूछने लगे। फिर कैबिन में घुसे और फायरिंग शुरू कर दी। रजत अन्य कर्मचारी हेमंत डर के मारे छिप गए थे।



इस पोस्ट काे हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। यह पोस्ट जेल में बंद उस युवक ने की है जिसके भाई के साथ पूर्व विधायक के परिवार के बच्चों की लड़ाई हुई थी। राजा संजीव जठलाना स्थिति प्लाइवुड फैक्ट्री में पार्टनर हैं। सेक्टर-17 की दुकान नंबर 146 में अॉफिस बनाया हुआ है। दोनों ऑफिस में बैठे थे, इसी दौरान कार में सवार चार युवक पहुंचे। इनमें से दो फ्लर्ट फ्लोर पर पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। छह राउंड चले। राजा को जांघ हाथ में गोली लगी जबकि संजीव की टांग में। बाद में बदमाश कार में फरार हो गए। गुप्ता खुद कार चलाकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों की हालत खतरे से बाहर है। ऑफिस अकाउंटेंट रजत ने बताया कि करीब सात बजे वह काम में व्यस्त था। तभी दो युवक आए और मालिक राजिंद्र के बारे में पूछने लगे। फिर कैबिन में घुसे और फायरिंग शुरू कर दी। रजत अन्य कर्मचारी हेमंत डर के मारे छिप गए थे।इस पोस्ट काे हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। यह पोस्ट जेल में बंद उस युवक ने की है जिसके भाई के साथ पूर्व विधायक के परिवार के बच्चों की लड़ाई हुई थी।

राजिंद्र को अपने ऊपर हमला होने का पहले ही डर था। पूर्व विधायक ने परिवार के लिए सुरक्षा मांगी थी। एसपी राजेश कालिया के मुताबिक पुलिस सुरक्षा देने की प्रक्रिया चल रही थी। दो साल से राजिंद्र की कुछ लोगों से रंजिश चल रही है। यह रंजिश बच्चों के झगड़े के बाद शुरू हुई थी।

पहले भी हुए हमले और क्रॉस केस पिछले साल पूर्व विधायक के बेटे भतीजे पर कुछ युवकों ने हमला किया था। तब पुलिस ने केस दर्ज किया था। 24 नवंबर को हमला करने वाले सूर्य प्रताप साथी पर हमला हुआ था। तब राजिंद्र, भतीजे, बेटे पर केस हुआ था। आगे की स्लाइड्स में देखें, फोटोज





+5

+5

+5

+5

+5



Web Title: mla brother injured in firing

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

Stories You May be Interested in