बेहोश हुई लड़कियां, अधिकारी से कहा- पास न हुए तो पेरेंट्स करा देंगे शादी

+5 जाम के दौरान दो लड़कियों के बेहोश होने से हड़कंप मच गया। रोहतक (हरियाणा). हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा घोषित 10वीं कक्षा के रिजल्ट से नाराज छात्राओं ने रोड जाम कर दिया। ट्रैफिक बाधित होने के दौरान कई बार राहगीरों ने छात्राओं को डांटकर किनारे हटने का दबाव बनाया, लेकिन वे 44 डिग्री तापमान में भी सड़क पर डटी रही। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने भी छात्राओं काे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं मानें। जाम के दौरान तेज धूप में दो छात्राओं के बेहोश होकर गिरने पर हड़कंप मच गया। अधिकारी से कहा- घर वाले शादी का दबाव बनाएंगे... - शुक्रवार को गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की गर्ल्स स्टूडेंट्स ने डीसी अतुल कुमार सर, 10वीं कक्षा में हमारे पेपर अच्छे हुए हैं, हम फेल नहीं हो सकती। - स्कूल से 208 छात्राओं ने 10वीं की परीक्षा दी और उसमें से महज 31 को ही पास बताया जा रहा है। बोर्ड द्वारा जारी रिजल्ट में टीचर्स हमें गड़बड़ी आने की बात बता रही हैं। - उन्होंने अधिकारी से कहा कि फेल होने की बात घरवालों को पता चली तो उन्होंने नाराजगी जताई। अब वो शादी करने का दबाव बना रहे हैं, जबकि हम पढ़ाई कर अपने पैरों पर खड़े होना चाहती हैं। - ज्ञापन लेकर डीसी के पास पहुंची छात्राओं की बात को गंभीरता से सुनते हुए डीसी ने हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड को लेटर लिखकर कापियों का रिवैल्यूएशन कराने का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर छात्राओं का गुस्सा शांत हुआ। री चेकिंग की फीस भरने की स्थिति नहीं आटो ड्राइवर व कबाड़ बीनकर गुजर बसर करने वाले परिवार की बेटियों ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे री-चेकिंग के नाम पर एक हजार रुपए की फीस जमा कर सकें। आज तैयार होगी फेल छात्राओं की लिस्ट

- डिस्ट्रिक्ट शिक्षा अधिकारी सुनीता रुहिल ने बताया कि पूरे प्रकरण का पता चलते ही मैंने बीईओ वीरेंद्र मलिक को मौके पर भेजा। - डीसी के पास छात्राएं गईं थी, उनसे ज्ञापन ले लिया गया है। शनिवार को बीईओ संबंधित स्कूल में जाकर फेल छात्राओं की लिस्ट तैयार कर जिला उपायुक्त को देंगे। आगे की स्लाइड्स में देखे, लड़कियों के जाम लगाने की और फोटोज...

Web Title: girls jam road against board exam result

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

