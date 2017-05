चीन के 2 फाइटर जेट ने साउथ चाइना सी के ऊपर US प्लेन का रास्ता रोका

+3 पेंटागन ने कहा है कि चीनी फाइटर्स ने गैर पेशेवर रवैया अख्तियार करते हुए अमेरिकी प्लेन के रास्ते में रोड़ा अटकाया। (फाइल) वॉशिंगटन. साउथ चाइना सी को लेकर अमेरिका और चीन के बीच टेंशन बढ़ गई है। पेंटागन ने आरोप लगाया है कि यूएस नेवी का सर्विलांस प्लेन P-3 साउथ चाइना के ऊपर इंटरनेशनल एयरस्पेस में उड़ान भर रहा था, उसी दौरान वहां चीन के 2 फाइटर प्लेन आ पहुंचे। चीनी फाइटर्स ने गैर पेशेवर रवैया अख्तियार करते हुए अमेरिकी प्लेन के रास्ते में रोड़ा अटकाया। चीन से जताएंगे एतराज... - न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पेंटागन के स्पोक्सपर्सन कमांडर गैरी रॉस ने शुक्रवार को यह आरोप लगाया। उन्होंने बताया, "यूएस का P-3 ओरियन सर्विलांस प्लेन 24 मई को इंटरनेशनल एयरस्पेस में हांगकांग के साउथ-ईस्ट में 150 मील (240 km) दूरी पर उड़ान भर रहा था। उस दौरान चीन का एक फाइटर जेट J-10 अमेरिकी प्लेन के सामने 200 यार्ड्स पर और उससे करीब 100 फीट ऊपर था, जबकि दूसरा चीनी फाइटर यूएस प्लेन के राइट विंग से करीब 750 यार्ड्स पर था।"

- "दोनों चीनी फाइटर्स की हरकतों के चलते P-3 के क्रू मेंबर्स ने अपने को अनसेफ पाया। ये एक गैर पेशवर रवैया है, घटना का रिव्यू किया जा रहा है और हम इस बारे में सही चैनलों के जरिए अपनी चिंता चीन सरकार के सामने रखेंगे।"



US डेस्ट्रॉयर विवादित आइलैंड के पास पहुंचा था - इससे पहले, 25 मई को अमेरिका ने साउथ चाइना सी में चीन को सीधी चुनौती दी थी। अमेरिकी डेस्ट्रॉयर (जंगी जहाज) USS डेवी इस सी में चीन के विवादित आर्टिफिशियल स्प्रैटली आइलैंड्स में 12 नॉटिकल मील (20 km) पास तक पहुंच गया। यूएस ऑफिशियल्स ने दावा किया था कि के प्रेसिडेंट बनने के बाद इंटरनेशनल ट्रेड के लिए स्ट्रैटजिक तौर पर काफी अहमियत रखने वाले साउथ चाइना सी में पहली बार वॉशिंगटन ने ऐसा कदम उठाया। इसे पिछले साल हेग की इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट के फैसले के बाद विवादित एरिया में अमेरिका का पहला ऑपरेशन भी बताया गया। बता दें कि ने सी के बड़े हिस्से पर चीन की संप्रभुता के दावे को गलत करार दिया था। हालांकि, बीजिंग ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। - हालांकि, पेंटागन के स्पोक्सपर्सन जेफ डेविस ने कहा था, "हम साउथ चाइना सी समेत पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में इंटरनेशनल लॉ के तहत रोजाना की तरह आ-जा रहे हैं, ये पैट्रोलिंग किसी देश के खिलाफ नहीं है।" अमेरिका ने इस सी में इस तरह की पहली पैट्रोलिंग पिछले साल अक्टूबर में की थी। यूएस का नया कदम चीन की कोशिशों को काउंटर करने का तरीका माना जा रहा है। अमेरिका साउथ चाइना सी के आइलैंड्स पर चीन के कंस्ट्रक्शन और मिलिट्री फैसिलिटीज जुटाने की आलोचना करता रहा है। यूएस डेस्ट्रॉयर बिना इजाजत लिए सी में घुसा: चीन

- चीन ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। बीजिंग ने कहा था, "यूएस डेस्ट्रॉयर बिना इजाजत लिए सी में घुसा, ये हरकत हमारे सुरक्षा हितों और संप्रभुता (Sovereignty) के खिलाफ है। अमेरिका अपनी गलती सुधारे और भड़काऊ कार्रवाई न करे।" - बता दें कि स्प्रैटली विवादित आइलैंड्स है। यह कई छोटे आइलैंड्स, चट्टानों और रेतीले एरिया से मिलकर बना है। चीन स्प्रैटली आइलैंड्स पर अपना दावा करता है, दूसरी ओर फिलीपींस, वियतनाम और ताइवान भी इस पर अपना दावा जताते हैं। अमेरिका इस एरिया में नेविगेशन की आजादी पर जोर देता है। विवादित आइलैंड पर चीन के रॉकेट लॉन्चर्स तैनात

- कुछ दिनों पहले ही ये खबर आई थी कि चीन ने विवादित स्प्रैटली आइलैंड के फियरी क्रॉस रीफ पर नॉरिनको CS/AR-1 55 mm एंटी फ्रॉगमैन रॉकेट लॉन्चर्स डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। बीजिंग ने कहा था कि उसने ये कदम वियतनाम के मिलिट्री कॉम्बैट डायवर्स को पीछे हटाने के लिए उठाया है। बता दें कि फियरी क्रॉस रीफ पर चीन का कंट्रोल है। हालांकि, बाकी देश भी इस पर दावा करते हैं। आइलैंड्स पर चीन ने इस तरह जमाया कब्जा

- चीन ने फेयरी क्रॉस रीफ पर बड़े पैमाने पर लैंड रिक्लेमेशन (भूमि सुधार) का काम किया है। उसने यहां एक एयरपोर्ट बिल्डिंग भी बनाई है। यह साउथ चाइना सी में चीन की तरफ से तैयार कई फीचर्स में से एक है।

- यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट की पिछले साल सामने आई एक रिपोर्ट में बताया गया था कि चीन ने साउथ चाइना सी की 7 लोकेशन पर 3200 एकड़ का डेवलपमेंट किया है। आइलैंड्स पर चीन ने बड़े बंदरगाह और समुद्री रास्ते बना लिए हैं। इसके अलावा, तीन सबसे बड़े आउटपोस्ट पर एयरफील्ड भी बनाए हैं। इन पर 9800 फीट लंबे रनवे भी उसने बनाया है। सिंगापुर सिक्युरिटी समिट से पहले तनातनी - अमेरिका और चीन के बीच साउथ चाइना सी को लेकर तनातनी ऐसे वक्त बढ़ी है जब 2 से 4 जून तक सिंगापुर में 16वीं सिक्युरिटी समिट होने वाली है। जिसमें एशिया पैसिफिक देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स और मिलिट्री चीफ हिस्सा लेंगे। इसमें 3 जून को यूएस और एशिया पैसिफिक में सिक्युरिटी पर एक प्लेनरी सेशन भी होगा। क्या है साउथ चाइना सी विवाद?

- साउथ चाइना सी का करीब 35 लाख स्क्वेयर किमी एरिया विवादित है। इस पर चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई दावा करते रहे हैं।

- इस सी से हर साल 5 लाख करोड़ यूएस डॉलर से ज्यादा का ट्रेड होता है। यहां तेल और गैस के बड़े भंडार दबे हुए हैं। अमेरिका के मुताबिक इस इलाके में 213 अरब बैरल तेल और 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नैचुरल गैस का भंडार है।

- वियतनाम इस इलाके में भारत को तेल खोजने की कोशिशों में शामिल होने का न्योता दे चुका है। चीन ने 2013 के आखिर में एक बड़ा प्रोजेक्ट चलाकर पानी में डूबे रीफ एरिया को आर्टिफिशियल आइलैंड में बदल दिया था।

