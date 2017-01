सौंदर्यीकरण के नाम पर क्या करना है काम

धनबादजिले के मुनीडीह के पास स्थित भटिंडा फॉल के सौंदर्यीकरण की ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना पर विशेष प्रमंडल ने बदसूरत दाग लगा दिया है। यह दाग करीब 125 करोड़ रुपए की खर्च से अधिकारी और संवेदकों ने कमीशन के चक्कर में लगाया। यहां पर्यटक अभी से जुट रहे हैं। नए साल के स्वागत में हजारों लोग जब यहां बाल-बच्चों के साथ जुटेंगे तो उनकी आंखों के सामने सारी लूट लीला दिखेगी।



हाथ रखते ही हाथ में जाते है टाइल्स।



सौंदर्यीकरण के नाम पर चल रहे निर्माण कार्य में पूरा गड़बड़ झाला है। निर्माण कार्य में प्रतिबंधित बंगला भट्ठा ईंट और दामोदर नदी के बालू का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। काम में अधिकारियों की भी मौन स्वीकृति है। अधिकारियों की गैर मौजूदगी का भी ठेकेदार बखूबी फायदा उठाते हैं। स्थानीय लोग फोन से सूचना देते हैं पर विभाग के अधिकारी नहीं आते। मामला उपायुक्त के संज्ञान में आने के बाद अधिकारियों ने फुटपाथ के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। अधिकारियों में एक माह के अंदर ही घिस गए फुटपाथ के टाइल्स को बदलने का आदेश दिया है। वहीं अब भी घटिया ईंट और बालू का उपयोग जारी है। निर्माण कार्य में लगी ईंट आधे कार्य के दौरान ही अपनी उपयोगिता खो रही है। यहां करीब एक हजार फुट का फुटपाथ बनना है।



भटिंडा फाॅल में इस साल दिखेगी 1.25 करोड़ की खर्च से लूटलीला



पहले हुआ निर्माण भी टूट रहा है : भटिंडाफॉल में पहले भी इसे खूबसूरत बनाने के नाम पर लाखों के खर्च से निर्माण कार्य हुआ लेकिन, इसकी भी क्वालिटी देखनेवाला कोई नहीं था। इस कारण निर्माण घटिया हुआ। अब पुराने निर्माण ढहने लगे हैं। टूटने लगे हैं। लेकिन, इसकी मरम्मत करने वाला कोई नहीं है।



काम तीन महीने से कच्छप गति से चल रहा है। जबकि जिले के उपायुक्त दोड्डे ने कार्य में तेजी लाने और क्वालिटी का काम करने की हिदायत दी है। लेकिन विभाग के लापरवाह अधिकारियों को आदेश की कोई परवाह नहीं। ऐसे में सौदर्यीकरण का अर्थ कब सामने आएगा कोई नहीं बता सकता है।



^कार्य दिसंबर तक करना था पर कुछ आर्थिक कारणों से नहीं हो सका। काम को युद्धस्तर पर कर जनवरी तक पूरा किया जाएगा। काम उच्चकोटि का होगा। त्रुटि को सुधारा जाएगा। बाकी काम भी मंगलवार से प्रारंभ हो जाएंगे। जीतेंद्रपासवान, कार्यपालक अभियंता, विशेष प्रमंडल



भटिंडा फॉल के करीब चार सौ मीटर के दायरे में सौदर्यीकरण का कार्य होना है। आधा ही काम अभी शुरू हुआ है। बाकी काम का कार्यादेश नहीं मिलने से कार्य शुरू नहीं हो सका है। फॉल के पास करीब 5.22 लाख का मुख्य द्वार, 5.86 लाख की पार्किंग, 36.52 लाख का बाउंड्रीवाल, 4.73 लाख का शौचालय, 13.32 लाख का 10 सर्कुलर अम्ब्रेला, 2.12 लाख का पंप हाऊस, 2.12 लाख का डीप बोरवेल, 10.32 लाख का टाइल्स लगा सीढ़ीनुमा फुटपाथ, 4.29 लाख की फेंसिंग और 10.26 लाख रुपए का फाउंडेशन बनना है। बिजली के अभाव में फाउंडेशन चालू नहीं है। इस कार्य में भी अनियमितता की बात कही जा रही है।



पीसीसी सड़क निर्माण के लिए बिछाई गई बंगला भट्ठा की ईंट। चल रहा है काम।



यह है भटिंडा फॉल का आकर्षण। टूटी है रेलिंग।



