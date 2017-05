पद : अनेकपद (13)



{पद डिटेल : NBT(राष्ट्रीय पुस्तक न्यास) ने लोअर डिवीजन क्लर्क पदों के लिए आवेदन मांगे हैं



{लोअर डिवीजन क्लर्क (Lower Division Clerk)



{ योग्यता: 10वीं + इंग्लिश / हिंदी टाइपिंग का ज्ञान अथवा इसके समकक्ष डिग्री होने पर ही मान्य है। कृपया सटीक जानकारी के लिए इस रोजगार के लिए प्रकाशित नोटिफिकेशन जरूर देखें



{आयु : उम्मीदवारकी आयु 18-25 साल की उम्र के बीच होनी चाहिए। कृपया आयु में छूट एवं अन्य जानकारियों के लिए प्रकाशित नोटिफिकेशन देखिए



{सैलरी : नोटिफिकेशनके अनुसार वेतन

{पद डिटेल : JUTCOL(झारखंड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड) ने ऑफिसर, मैनेजर, एकाउंटेंट एवं अन्य विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे हैं



{चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (Chief Executive Officer - CEO)



{ चीफ फाइनेंस ऑफिसर (Chief Finance Officer - CFO)



{ जी.एम. - टेक्निकल (G.M. - Technical)



{ प्रोजेक्ट मैनेजर - टेक्निकल (Project Manager - Technical)



{ एकाउंटेंट (Accountant)



{ स्टेनो कम पीएस टू सीईओ (Steno cum PS to CEO)



{ स्टेनो कम पीएस टू सीएफओ (Steno cum PS to CFO)



{ स्टेनो कम पीएस टू सीएस (Steno cum PS to CS)



{ ओएसडी टू सीएमडी (OSD to CMD)



{ असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर (Assistant cum computer operator)



{ मैनेजर - प्रोक्योरमेंट (Manager - Procurement)



{ मैनेजर - अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर (Manager - Urban Infrastructure)



{ मैनेजर - ट्रांसपोर्टेशन (Manager - Transportation)



{ मैनेजर - आईटी (Manager - IT)



{ मैनेजर - एडमिनिस्ट्रेशन (Manager - Administration)



{ मैनेजर - फाइनेंस (Manager - Finance)



{ कैशियर (Cashier)



{ लीगल एग्जीक्यूटिव (Legal Executive)



{ योग्यता: स्नातकडिग्री / लॉ डिग्री / इंजीनियरिंग डिग्री / मास्टर डिग्री / सीए / आईसीडब्ल्यूए + 2-15 साल का एक्सपीरियंस अथवा इसके समकक्ष डिग्री होने पर ही मान्य है। कृपया सटीक जानकारी के लिए इस रोजगार के लिए प्रकाशित नोटिफिकेशन जरूर देखें



{आयु : उम्मीदवारकी आयु 60 (पोस्ट - 1-4) / 45 (पोस्ट - 5-18) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए | कृपया आयु में छूट एवं अन्य जानकारियों के लिए प्रकाशित नोटिफिकेशन देखिए



{सैलरी : नोटिफिकेशनके अनुसार प्रतिमाह वेतनमान इस प्रकार है -



पोस्ट 1 - 1,50,000 /- रुपए



पोस्ट 2 - 1,00,000 /- रुपए



पोस्ट 3 - 90,000 /- रुपए



पोस्ट 4,9,11,12,13 - 60,000 /- रुपए



पोस्ट 5-8,18 - 25,000 /- रुपए



पोस्ट 10,17 - 20,000 /- रुपए



पोस्ट 14 - 50,000 /- रुपए



पोस्ट 15,16 - 30,000 /- रुपए



{ऐसे करें आवेदन : ऑफलाइनआवेदन करना पड़ेगा, पता है- प्रोजेक्ट डायरेक्टर, झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, थर्ड फ्लोर, प्रगति सदन (आरआरडीए बिल्डिंग), कचहरी चौक, रांची-834001



{चयन : इसजॉब के लिए रिटेन टेस्ट और इंटरव्यू में प्रदर्शन के अनुसार कैंडिडेट का सेलेक्शन होगा



{अंतिम तिथि : 29मई, 2017



ऑनलाइन : http://www.jharkhand.gov.in/













