कभी चर्च में बजाती थी पियानो, ऐसी बॉडी से 64 लाख रुपए कमाती है ये महिला

+4 दुनियाभर में कई ऐसी मॉडल्स हैं, जो अजीबोगरीब कारणों से चर्चा में रहती हैं। ऐसी ही एक मॉडल अमेरिकी प्रांत ऊटा के साल्ट लेक सिटी की रहने वाली 47 साल की अलेग्रा कोल हैं। बतौर मॉडल काम करने वाली अलेग्रा कभी चर्च में पियानो बजाती थीं। लेकिन अब उनकी पहचान एक ऐसे मॉडल के रुप में है, जो अपनी बॉडी के जरिए लाखों रुपए कमाती है। कमाती हैं 64 लाख रुपए सलाना... कभी चर्च में पियानो बजाने वाली अलेग्रा ने कहा, 'मैं कार्टून कैरेक्टर जेसिका रैबिट की तरह खुद की बॉडी बनाना चाहती थीं। ऐसे में मैंने सर्जरी करवाने का फैसला किया, जिसमें बोटोक्स से लेकर ब्रेस्ट सर्जरी तक शामिल थी। इस सर्जरी के बाद मेरी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन फिर भी मुझे उतनी ज्यादा खुशी नहीं हुई। ऐसे में मैं बार-बार सर्जरी कराने लगी, जिसके बाद मेरे ब्रेस्ट का साइज 54 इंच हो गया। इसकी वजह से काफी परेशानी भी होती है, लेकिन मैं खुश हूं।' बाकायदा, वे अपनी बॉडी की वजह से साल भर में 64 लाख रुपए तक कमा लेती हैं। अलेग्रा ने कहा कि मैं आज भी चर्च के प्रारंभिक मूल्यों को मानती हूं, लेकिन मैं उसके कुछ सिद्धांतों को नहीं मान सकती। अलेग्रा ने कहा कि 30 साल की उम्र तक मेरी पहचान पियानो टीचर की थी, तभी मुझे एक मॉडलिंग असाइनमेंट मिला। इसके बाद से मेरी लाइफ बदल गई। मैं खुद को जेसिका रैबिट की तरह परफेक्ट दिखाना चाहती थी। इस वजह से मैंने पहली बार सर्जरी करवाने का निर्णय लिया था और आगे भी ऐसी सर्जरी करवाती रहूंगी। आगे की स्लाइड्स में देखें इससे जुड़े कुछ और फोटोज...

+4

+4

+4

+4



Web Title: Model raised as mormon who have 54 inch breast

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

Stories You May be Interested in