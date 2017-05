फोटोशॉप के चक्कर में हो गई गड़बड़, क्या आप पकड़ सकते हैं इनकी गलती?

+9 फोटोशॉप के जरिए तस्वीरों को सुधारना और उनकी क्वालिटी बेहतर बनाना बहुत आम बात है। कुछ लोग तस्वीरों से छेड़छाड़ कर उनमें से कोई चीज हटाते या जोड़ते भी हैं, ताकि वे सुंदर दिखें। लेकिन कुछ लोग एक कदम आगे बढ़कर तस्वीर को कोई और ही रूप देने की कोशिश करते हैं। वे जो नहीं है, वह दिखाना चाहते हैं। इसे धोखा देने की कोशिश भी कहा जा सकता है। लेकिन कहते हैं न कि अक्लमंद आदमी भी कुछ ऐसी गड़बड़ कर बैठता है, जिससे उसकी चोरी पकड़ी जाती है। यही इन फोटोशॉप की गई तस्वीरों में भी हुआ है। क्या आप गलती पकड़ सकते हैं...? Photo इस शख्स के बाइसेप्स ठीक-ठाक हैं, इसलिए उसके पेट पर बने पैक्स को लेकर ज्यादा शक नहीं होता। लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पैक्स फोटोशॉप के जरिए चिपकाए गए हैं। क्या आपको कोई गड़बड़ी नजर आई? नहीं आई हो, तो उसके पैक्स गिनिए। जी हां, आपने सिक्स पैक और एट पैक तो सुने होंगे, पर इन भाईसाहब ने अति उत्साह में अपने पेट पर 10 पैक्स चिपका लिए हैं। 10 पैक्स बहुत ही रेयर होते हैं। फिर इनके पैक्स कुछ ज्यादा ही ऊपर से शुरू हो रहे हैं। इनके शरीर के बाकी हिस्से भी वैसे नहीं लग रहे हैं, जैसे 10 पैक एब्स के साथ होने चाहिए। आगे की स्लाइड्स में देखिए ऐसी ही 9 अन्य फोटोशॉप्ड तस्वीरें...

+9 ये मैडम अपनी कमर के आसपास के हिस्से को कर्वी लुक देना चाहती थीं। इसके लिए इन्होंने फोटोशॉप की मदद ली। लेकिन इन्हें यह ध्यान नहीं रहा कि इनकी बॉडी के साथ-साथ दरवाजा भी कर्वी हो गया है।

+9 ये जनाब फोटोशॉप के जरिए दिखाना चाहते थे कि उन्हें भारी-भरकम धनराशि का चेक मिला है। इसके लिए उन्होंने कहीं और से चेक की फोटो काटकर बड़ी सफाई से अपनी तस्वीर पर चिपका ली। वाकई ऐसा लग रहा है कि उनके हाथों में प्राइज में मिला चेक है। लेकिन वे एक गलती कर बैठे। नीचे बन रही परछाईं ने सारा भेद खोल दिया। जमीन पर चेक की परछाईं नहीं है, न ही कार के दरवाजे पर उसका प्रतिबिम्ब बन रहा है। स्पष्ट है कि इस व्यक्ति ने पहले हाथ फैलाकर फोटो खिंचाई, फिर उस पर चेक की फोटो चिपका दी।

+9 इस लड़के ने सोशल साइट पर डींग हांकी कि उसने बड़ी मेहनत से सिक्स पैक बनाए हैं। हालांकि उसके दोस्तों ने फोटोशॉप की कारस्तानी पकड़ ली। क्या आपको नजर आई? जी हां, सिक्स पैक चिपकाने के चक्कर में लड़के को नाभि यानी बेली बटन रखने का ध्यान ही नहीं रहा।

+9 दाहिनी ओर की महिला ने फोटोशॉप के जरिए अपनी कमर को दबाकर पतला दिखाने की कोशिश की, पर वह यह देखना भूल गई कि इस चक्कर में उसकी सहेली का पेट निकला हुआ दिखने लगा।

+9 इन भाईसाहब ने बाईसेप्स तो फोटोशॉप से बढ़ा लिए, पर इन्हें यह नहीं दिख पाया कि बाईसेप्स के साथ-साथ इनकी छाती भी अजीब ढंग से उभर गई है।

+9 बेचारी लड़की। फोटोशॉप की मदद से कमर पतली करते-करते उगलियां भी अजीबोगरीब ढंग से पतली और टेढ़ी-मेढ़ी कर बैठी।

+9 शायद इस ग्रुप फोटो के लिए टीम के कुछ लोग नहीं पहुंच पाए थे, इसलिए बाद में उनकी फोटो जोड़ दी गई। पीछे के कुछ लोगों का अलग बैकग्राउंड चेक करेंगे, तो आप भी समझ जाएंगे कि किन चेहरों को बाद में जोड़ा गया है।

+9 इन्होंने फोटोशॉप से बॉडी को अट्रैक्टिव लुक देने में काफी मेहनत की है। काफी हद तक अपना लुक विश्वसनीय बनाया है। बस, गलती यह हो गई कि पीछे स्थित दरवाजे का निचला हिस्सा टेढ़ा हो गया है। इससे फोटोशॉप का सारा भेद खुल गया।

+9 कहते हैं कि आईना झूठ नहीं बोलता। इस तस्वीर में भी आईने ने सब सच बता दिया। युवक ने फोटोशॉप के जरिए एक्स्ट्रा वेट तो जोड़ लिया, पर वास्तव में कितना वेट था, यह पीछे लगे आईने में साफ नजर आ रहा है।



Web Title: Biggest Photoshop Disasters Of All Time

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

Stories You May be Interested in