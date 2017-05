यहां 70 डिग्री तक पहुंच जाता है टेम्परेचर, दुनिया की 8 सबसे हॉट प्लेसेस

+7 भारत में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़नी शुरू हो चुकी है। कई जगह तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। हालांकि, इंडिया इकलौता ऐसा देश नहीं जहां इतनी गर्मी पड़ती है। दुनिया में ऐसे कई देश जहां तापमान 60 से 70 डिग्री तक पहुंच चुका है, इन जगहों को धरती का सबसे गर्म जगह भी कहा जाता है। यहां 70 डिग्री तक पहुंच चुका है तापमान.... दश्त-ए-लुत, ईरान दश्त-ए-लुत को धरती का सबसे गर्म स्थान माना जाता है। साल 2004 में यहां का तापमान 70 डिग्री और 2005 में 70.7 डिग्री तक पहुंच गया था। बताया जाता है कि लुत के ज्यादातर हिस्से में इतनी गर्मी पड़ती है कि यहां किसी जीव-जंतु के लिए रहना संभव नहीं है। आगे की स्लाइड्स में जानिए ऐसे ही अन्य शहरों के बारे में...

+7 क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया को दुनिया का सबसे शुष्क महाद्वीप कहा जाता है। 'बैडलैंड्स' के नाम से मशहूर यहां क्वींसलैंड आउटबैक का हिस्सा एक बड़ा रेगिस्तान है। साल 2003 में यहां भयंकर सूखा पड़ा था, उस वक्त यहां का तापमान 69.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था।

+7 फ्लेमिंग माउंटेन, शिनजियांग, चीन चीन के शिनजियांग में तियान शान पहाड़ों की श्रृंखला में आने वाले फ्लेमिंग माउंटेन को भी गर्म इलाकों में जाना जाता है। 2008 में यहां पर समुद्रीतल का तापमान 66.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। उस साल धरती पर नापा गया ये सबसे ज्यादा तापमान था।

+7 केव ऑफ द क्रिस्टल, मैक्सिको मैक्सिको के नैका में एक क्रिस्टल गुफा है, इसे अब तक मिला सबसे बड़ा प्राकृतिक क्रिस्टल माना जाता है। ये गुफा इतन गर्म है कि यहां पर हवा का अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। जिसके कारण यहां आज तक ज्यादा खोजबीन नहीं की गई।

+7 अल-अजीजियाह, लीबिया लीबिया की राजधानी त्रिपोली से 40 किलोमीटर दक्षिण में मौजूद अल-अजीजियाह की गिनती बेहद गर्म शहरों में की जाती है। 1922 में यहां का अधिकतम तापमान 57.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। आमतौर पर गर्मी में यहां का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक जाता है।

+7 डेथ वैली, अमेरिका कैलिफोर्निया के मोजेव रेगिस्तान में स्थित डेथ वैली उत्तरी अमेरिका के सबसे सूखे और गर्म इलाकों में से है। समुद्र के स्तर से काफी नीचे होने के कारण यहां बहुत गर्मी पड़ती है। जुलाई 1913 में यहां का तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो अब तक का रिकॉर्ड तापमान है। हालांकि, आमतौर पर यहां का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस रहता है।

+7 तिरट जवी, इजरायल तिरट जवी इजरायल का धार्मिक शहर है, जो बेत शेन वैली के पास स्थित है। यह समुद्र तल से 722 फीट नीचे है। 1942 में यहां का तापमान 54 डिग्री तक पहुंच गया था।

+7 वाडी हल्फा, सूडान सूडान और इजिप्ट के बॉर्डर पर स्थित वाडी हल्फा में भी गर्मी रिकॉर्डतोड़ पड़ती है। 1967 में यहां का अतिकतम तापमान 53 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था।



Web Title: In Photos: The worlds hottest places

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

