किसी और के साथ कमरे में थी गर्लफ्रेंड, BF ने फेसबुक पर शेयर की Photos

टेक्सास में रहने वाले डस्टन होलोवे (Duston Holloway) ने फेसबुक पर अपनी चीटर गर्लफ्रेंड की फोटोज पोस्ट कर दी, जिसे कुछ ही घंटों में 15 हजार से ज्यादा बार शेयर किया गया। दरअसल, डस्टन किसी काम से बाहर गया हुआ था। अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए वो बिना बताए ही घर लौट आया। लेकिन अंदर उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ सोई हुई थी। डस्टन ने तुरंत उनकी कई फोटोज क्लिक की और फेसबुक पर पोस्ट कर दी। आराम से सोती रही लड़की...



- डस्टन द्वारा शेयर किए गए फोटोज पर देखते ही देखते हजारों लोगों के कमेंट्स आने शुरु हो गए।

-उसने फोटोज के साथ कैप्शन भी दिया था - "When you come home to another man in your bed with the one your love! Good men deserve good woman"

-डस्टन ने कमरे के हर एंगल से जाकर दोनों की फोटोज क्लिक की। लेकिन बेड पर सो रहे दोनों में से किसी की भी नींद नहीं खुली।

-हालांकि बाद में डस्टन ने इस पोस्ट को खुद ही डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक ये फोटोज वायरल हो चुके थे।