ताज महल और चीन की दीवार को पीछे छोड़, यह हिंदू मंदिर बना नंबर 1 लैंडमार्क

+6 अंकोर वाट (कंबोडिया) के हिंदू मंदिर ताज महल, लंदन की बिग बेन और चीन की ग्रेट वॉल को पीछे छोड़ते हुए अंकोरवाट (कंबोडिया) के हिंदू मंदिर दुनिया के नंबर-1 लैंडमार्क घोषित हुए हैं। अमेरिकी ट्रैवल वेबसाइट कंपनी ट्रिपएडवाइजर ने ट्रैवलर्स की रेटिंग के आधार पर 2017 की यह लिस्ट जारी की है। इसमें यह देखा कि हर प्लेस को 12 महीने के टाइम पीरियड में कितनी रेटिंग्स मिलीं। वर्ल्ड के टॉप लैंडमार्क्स की सूची में पहले 5 स्थानों में से 4 पर धार्मिक स्थल हैं। ऐसी है यह यह लिस्ट... टॉप-5 में शामिल हैं 4 मंदिर, मस्जिद और चर्च -ट्रिपएडवाइजर अमेरिकी वेबसाइट है। इस पर हर साल लाखों ट्रैवलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के रिव्यू करते हैं। इसके तहत वे उन जगहों को रेटिंग भी देते हैं। -कंपनी ने इन्हीं रेटिंग्स के आधार पर अपने एनुअल ट्रैवलर्स च्वॉइस अवॉर्ड घोषित किए हैं। इसके तहत दुनियाभर के टॉप 25 मॉन्युमेंट्स की लिस्ट जारी की गई है। -इस लिस्ट में अंकोरवाट (कंबोडिया) में 12वीं सदी में निर्मित हिंदू मंदिर ट्रैवलर्स के सबसे पसंदीदा लैंडमार्क रहे। -दूसरे नंबर पर है अबु धाबी की शेख जाएद मस्जिद। 2007 में बनी इस खूबसूरत मस्जिद में 82 गुंबद और 1,000 से ज्यादा खंभे हैं। यहां एक बार में 40 हजार से ज्यादा लोग नमाज अता कर सकते हैं। -सूची में तीसरे नंबर पर भी एक धार्मिक स्थल, कॉर्डोबा (स्पेन) का मेजक्विटा कैथेड्राल डे कोर्डोबा नामक प्राचीन चर्च है। यूनेस्को ने इसे 1984 में विश्व धरोहर घोषित किया था। -टॉप लैंडमार्क की लिस्ट में चौथे स्थान पर है वैटिकन सिटी स्थित सेंट पीटर्स बैसिलिका। -सूची में पांचवें नंबर पर ताजमहल है। टॉप-5 में यह एकमात्र लैंडमार्क है, जो उपासना स्थल नहीं है। -चीन की दीवार सातवें नंबर पर है, जबकि उससे ऊपर फिर से एक धार्मिक स्थल सेंट पीटर्सबर्ग (रूस) का चर्च ऑफ द सेविअर ऑन द ब्लड है। -एफिल टॉवर (पेरिस) 13वें नंबर पर और लंदन की बिग बेन 17वें नंबर पर है। आगे की स्लाइड्स में देखिए खूबसूरत और सबसे पसंदीदा ट्रैवल डेस्टिनेशंस की तस्वीरें....

+6 शेख जाएद मस्जिद, अबु धाबी

+6 कॉर्डोबा (स्पेन) का मेजक्विटा कैथेड्राल डे कोर्डोबा

+6 बिग बेन, लंदन

+6 गोल्डन गेट ब्रिज, सैन फ्रांसिस्को (अमेरिका)

+6 माचु पिच्चु, पेरू

+6 ताजमहल, भारत



(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

