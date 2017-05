क्यों फोन हो रहा स्लो, कौन खा रहा ज्यादा बैटरी बता देंगे ये 5 Free Apps

+5 गैजेट डेस्क। हम आपको ऐसे 5 एंड्रॉइड Apps के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके फोन की बैटरी, रैम और CPU लेवल की जानकारी देंगे। इस ऐप्स की मदद से आप आपके होमस्क्रीन पर ये डिटेल देख सकते हैं। ये ऐप फोन को डिस्चार्ज होने से पहले उसे चार्ज करने के लिए अलर्ट भी भेजते हैं। इन ऐप्स से आप ये भी पता लगा सकते हैं कि आपके फोन की रैम का यूज कहां हो रहा है। कौन सा ऐप ज्यादा मेमोरी ले रहा है, रैम कितनी खाली है। इसके साथ ही बैटरी कहां ज्यादा खर्च हो रही है इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। Energy Bar इस ऐप को इन्स्टॉल करने के बाद आपके फोन का बैटरी लेवल कलरफुल लाइनर स्ट्रिप में स्टेट्स बार में दिखाई देगा। यह ऐप फोन की बैटरी लाइफ के बारे में बताता है। ऐप की settings में जाकर बार का साइज, कलर आदि चेंज कर सकते हैं। गेम खेलते हुए भी फोन के टॉप पर आप रिमेंनिंग बैटरी को देख सकते हैं। यह ऐप 3.0 या इसके ऊपर के एंड्रॉइड वर्जन पर काम करता है। यह फ्री ऐप है, इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। आगे की स्लाइड्स पर जानिए दूसरी ऐप्स के बारे में...

Powerline

यह ऐप भी एक पतली लाइन के रूप में एक बैटरी लेवल दिखाती है। यह लाइन फोन की स्क्रीन पर दिखाई देती है। इस ऐप में आप रैम, Wi-Fi, CPU, battery temperature और storage एड कर सकते हैं। इन सबके बारे में भी ये ऐप आपको जानकारी देगा। फोन लॉक रहने पर भी आप इस बार को देख सकते हैं। इस ऐप को यूजर ने अच्छा बताया है इसे 4.6 की रेटिंग दी गई है। यह ऐप फ्री में गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। हालांकि इसके पेड वर्जन में ज्यादा फीचर्स दिए गए हैं।

Tinycore

इस ऐप से आप रैम, सीपीयू और बैटरी यूज की पूरी जानकारी ले सकते हैं। यह तीनों के के लेवल के लिए इंडीकेट करती हैं। इस ऐप का प्रो वर्जन भी है जो पेड है। नॉर्मल वर्जन को गूगल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। यह 2.2 और उसके ऊपर के वर्जन पर काम करता है।

Battery Monitor

इस ऐप के नाम से ऐसा लगता है कि यह सिर्फ बैटरी की ही डिटेल देता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है इस ऐप से आप RAM, CPU यूज की जानकारी भी ले सकते हैं। इस ऐप से आप रैम को क्लीन भी कर सकते हैं।

Navbar Apps

इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर है Navbar Apps। इस ऐप में बहुत ज्यादा फीचर तो नहीं दिए गए हैं। लेकिन इससे भी आप बैटरी लेवल की जानकारी ले सकते हैं। यह 5 या उसके ऊपर के वर्जन पर काम करता है।

Web Title: 5 Best Android Applications to Visualize CPU, RAM and Visualize battery

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

