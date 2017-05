जियोनी ने लॉन्च किया S10, इसमें हैं चार कैमरे, 6GB रैम

+1 गैजेट डेस्क। जियोनी ने अपना नया स्मार्टफोन S10 लॉन्च कर दिया। इस फोन में चार कैमरे दिए गए हैं। दो कैमरे फ्रंट और दो कैमरे बेक में दिए गए हैं। स्मार्टफोन को तीन वेरिएंट S10, S10B और S10C में लॉन्च किया गया है।

> स्मार्टफोन के रेग्युलर वेरिएंट S10 की बात करें तो इसमें 16MP और 8MP का रियर कैमरा दिया गया है। वहीं फ्रंट में 20MP और 8MP का सेंसर है।

> Amigo 4.0 OS पर रन करने वाले इस फोन में 5.5 इंच का HD डिस्प्ले दिया गया है। इसकी रैम 6GB की है। यह 64GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ आता है। फोन में 3450mAh की बैटरी दी गई है। चाइना में इसका प्राइस CNY 2,599 (करीब 24,400 रु.) है।

>जियोनी S10B की बात करें तो इसका प्राइस CNY 2,199 (करीब 20,700 रु.) है। इसमें भी बेक में डुअल रियर कैमरा 13MP और 5MP दिया गया है। वहीं फ्रंट का कैमरा 16MP का है। इसमें 5.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले है। इसकी रैम 4GB है। यह फोन भी 64GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ आता है। इसमें 3700mAH की बैटरी दी गई है।

> जियोनी के S10C की कीमत CNY 1,599 (करीब 15,000) रुपए है। इस फोन में 16MP का सिंगल कैमरा बेक में दिया गया है। इसका फ्रंट कैमरा 13MP का है। इसका डिस्प्ले 5.2 इंच का है। इसमें 4GB रैम दी गई है। इसका इनबिल्ट स्टोरेज 32GB है। इसमें 3100mAH की बैटरी दी गई है।

> इन तीनों ही वेरिएंट को अभी चाइना में लॉन्च किया गया है। कंपनी ने फोन के कनेक्टिविटी ऑप्शन अभी शेयर नहीं किए। जल्द ही भारत में भी यह फोन लॉन्च किए जा सकते हैं।

श्याओमी मी मैक्स के 30 लाख से ज्यादा हैंडसेट बिके, देखिए अगली स्लाइड…

+1 श्याओमी मी मैक्स के 30 लाख से ज्यादा हैंडसेट बिके

> चाइना की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी श्याओमी के मी मैक्स स्मार्टफोन के एक साल में 30 लाख हैंडसेट बिके। इस फोन को कंपनी ने पिछले साल मई में लॉन्च किया था।

> लॉन्च होने के दो महीने में कंपनी ने 15 लाख हैंडसेट सेल कर दिए थे। हाल ही में कंपनी ने ये आंकड़े पेश किए हैं। इस फोन में 6.4 का बड़ा एचडी डिस्प्ले दिया गया है। इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर है। फोन तीन वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। दो वेरिंएट 3GB और एक वेरिएंट 4GB रैम के साथ लॉन्च किया गया है। >इसका रियर कैमरा 16 मेगापिक्सल का जबकि फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल है। फोन में 4G कनेक्टिविटी दी गई है।



Web Title: Gionee S10 With Four Cameras Launched

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

