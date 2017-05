आपकी मोबाइल सिम में छिपे होते हैं कई सीक्रेट, जानें क्या-क्या होता इसमें

+7 गैजेट डेस्क। स्मार्टफोन में लगी छोटी सी सिम में सिर्फ आपका नंबर नहीं होता। इसमें कुछ ऐसी जानकारियां भी होती हैं जिनके बारे में यूजर्स को पता नहीं होता। कम लोग जानते होंगे पहली सिम 1991 में मुनिंच के स्मार्ट कार्ड मेकर Giesecke & Devrient ने बनाई थी। इस भरोसेमंद फोन में लगी थी पहली सिम... आगे की स्लाइड्स पर जानिए क्या- क्या सेव होता है सिम में...

+7 सिम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माइक्रोकंट्रोलर होता है। यह पेपर साइज की चिप होती है। जिसे ROM कहा जाता है। इसकी साइज 64KB से 512KB होती है। ROM में कार्ड का ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। सिम में ही EEPROM भी होता है जिसकी साइज 16KB से 512KB होती है। इसमें पर्सनल डाटा, सिक्यूरिटी कीज, फोन बुक सेव रहती है। इसमें SMS सैटिंग्स भी रहती है।

+7 सिम में फोन नंबर, डाटा प्लान, बिलिंग इंफॉर्मेशन, पर्सनल अनब्लॉकिंग पिन, कॉन्टेक्ट्स और मैसेज सेव होते हैं।

+7 एक सिम में ये चीजें सेव होती हैं

- एक सिम issuer idenfication number (IIN)

- Industry identifier

- Country code

- Issuer identifier

individual account identification number

होता है।

+7 सिम का एक यूनिक सीरियल नंबर होता है। जिसमें लोकल नेटवर्क से रिलेटेड इंफोर्मेशन सेव होती है। सिम में 250 कॉन्टेक्ट्स सेव हो सकते हैं।

+7 सिम (SIM) का पूरा नाम Subscriber Identity Module और Subscriber Identification Module है।



+7 हर सिम का एक यूनिक ऑथेटिकेशन की होती है। जो ऑपरेटर द्वारा पर्सनालाइजेशन के समय दिया जाता है। साथ ही सिम में एक यूनिक ID होता है जिसे IMSI (International Mobile Subscriber Identity) कहते हैं जो कॉल को कनेक्ट करता है। सिम तीन पार्ट में होते हैं जिसमें कार्ड, इंटीग्रेटेड सर्किट और इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड आईडेंटीफायर होता है।

+7 सिम दो तरह की होती है। GSM

Global System for Mobile

CDMA

Code Division Multiple Access





Web Title: Behind the Screen : Sim Has Many Secret Information

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

Stories You May be Interested in