Jio 4G सिम मिल जाए, तो सबसे पहले डाउनलोड करें ये Free 11 ऐप्स

+10 गैजेट डेस्क। रिलायंस जियो का 4G नेटवर्क देशभर में तेजी से फैल रहा है। साथ ही, समर सरप्राइज और धन धना धन ऑफर के चलते अभी भी यूजर्स को इसकी 4G सर्विस फ्री मिल रही हैं। ऐसे में यूजर के स्मार्टफोन में कुछ ऐसे ऐप्स होना बहुत जरूरी है, जिनका फायदा 4G इंटरनेट स्पीड पर लिया जा सकता है। ऐसे ही 11 यूजफुल एेप जो आपके 4G हैंडसेट में होने चाहिए... MyJio ऐप : रिलायंस ने यूजर्स के लिए खास MyJio ऐप बनाया है। ये मल्टी टास्किंग ऐप है, जिसकी मदद से कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, चैट की जा सकती है। यहां वीडियो, गाने सुनने के लिए भी बड़ी लाइब्रेरी का ऑप्शन फ्री है। साथ ही, यहां से यूजर्स अपना 4G डाटा बैलेंस भी चेक कर सकता है। ऐप साइज : 16MB

अब तक इन्स्टॉल : 5 करोड़

एंड्रॉइड वर्जन : 4.0.3 और इससे ऊपर वाले स्मार्टफोन आगे की स्लाइड्स पर जानिए ऐसे ही अन्य ऐप्स के बारे में जो जिओ यूजर के बहुत काम आएंगे...

+10 Filmweb ऐप : अगर फ्री में 4G इंटरनेट का इस्तेमाल करने को मिल जाए तो सबसे पहले फिल्म देखने या उन्हें डाउनलोड करने का मन होता है। ऐसे में फिल्मवेब ऐप आपके बहुत काम आ सकता है। ऐप में मूवी के साथ म्यूजिक, वीडियो की कैटेगरी भी दी गई है। यहां पर सभी लेटेस्ट वीडियो और मूवीज कई रेजोल्यूशन में मिल जाती है। यूजर्स इन्हें डाउनलोड भी कर सकता है। साइज : 3.1M अब तक डाउनलोड : 5 लाख

एंड्रॉइड वर्जन : 4.0 और अधिक​

+10 Hotstar ऐप : यदि आपको क्रिकेट मैच देखना पसंद है, तो स्मार्टफोन में Hotstar ऐप को सबसे पहले इन्स्टॉल करें। ये स्टार नेटवर्क की ऑफिशियल ऐप है। जिस पर स्टार चैनल से जुड़े सीरियल भी देख सकता है। ऐप पर यूजर रियल टाइम लाइव HD मैच देख सकता है। सफर के दौरान या फिर ऐसी जगह जहां पर TV नहीं है, ये ऐप काम आ सकता है। साइज : डिवाइस पर डिपेंड

अब तक डाउनलोड : 10 करोड़

एंड्रॉइड वर्जन : 4.0.3 और अधिक

+10 FIFA 16 ऐप ये गेमिंग ऐप है, जिसका साइज 1.4GB है। ऐसे यूजर्स जिन्हें फुटबॉल खेलना पसंद है, उनके लिए ये गेम रोमांचक हो सकता है। इसे फीफा 2016 को देखकर बनाया गया है। गेम की खास बात है कि कई पॉपुलर प्लेयर्स के चेहरे हूबहू लगाए गए हैं। इसमें हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स और साउंड का इस्तेमाल किया गया है। साइज : 1.4GB

अब तक डाउनलोड : 1 करोड़

एंड्रॉइड वर्जन : 4.4 और अधिक

+10 Dropbox ऐप : ये एक क्लाउड सर्वर है, जहां पर यूजर्स अपना डाटा सेव कर सकता है। ड्रॉप बॉक्स की खास बात ये है कि यूजर्स अपनी हेवी फाइल्स यहां पर स्टोर करके शेयर भी कर सकता है। हालांकि, फाइल जितनी हेवी होगी डाटा भी उतना ज्यादा खर्च होगा। ऐसे में जिओ सिम का 4G इंटरनेट यहां पर बहुत काम आ सकता है। साइज : 42MB

अब तक डाउनलोड : 100 करोड़

एंड्रॉइड वर्जन : 4.1 और अधिक

+10 µTorrent ऐप : शायद की कोई यूजर ऐसा हो जिसने टोरेंट का नाम नहीं सुना हो। फिल्म डाउनलोड करने के लिए ये सबसे बेस्ट वेबसाइट है। गूगल प्ले स्टोर पर यूटोरेंट की ऐप भी मौजूद है। यहां पर बॉलीवुड, बॉलीवुड या अन्य कई कैटेगरी की मूवी, गेम्स या अन्य फाइल्स को सर्च किया जा सकता है। यूजर एक साथ कई फिल्म डाउनलोड कर सकता है। साइज: डिवाइस पर डिपेंड

अब तक डाउनलोड : 50 करोड़

एंड्रॉइड वर्जन : 4.1 और अधिक

+10 Songs ऐप : जिओ सिम का इस्तेमाल यूजर ऑनलाइन गाने सुनने में भी कर सकता है। यदि उसके पास ऐसा हैंडसेट है जिसमें मेमोरी कम है और वो उसमें सॉन्ग नहीं रख सकता, तो फिर इस काम को ऐप की मदद से किया जा सका है। प्ले स्टोर पर इसके लिए कई ऐप्स हैं। इन ऐप्स की खास बात है कि ये काफी कम स्पेस में इन्स्टॉल हो जाते हैं। यानी यूजर जब चाहे अपना मनपंसद गाना सुन सकता है। Gaana App

इन्स्टॉल : 5 करोड़ Saavn App

इन्स्टॉल : 5 करोड़ Wynk App

इन्स्टॉल : 5 करोड़

+10 Facebook ऐप : फेसबुक ऐसा ऐप है जिस पर यूजर फोटो शेयरिंग के साथ चैट भी कर सकता है। फोटोज को सोशलाइट करने के लिए ये बेस्ट ऐप है। यही वजह है कि ये लगातार पॉपुलर ऐप बनता जा रहा है। साइज : डिवाइस पर डिपेंड

अब तक डाउनलोड : 50 करोड़

एंड्रॉइड वर्जन : डिवाइस पर डिपेंड​

+10 WhatsApp ऐप : यूजर ने नया स्मार्टफोन खरीदा है तो उसे वॉट्सऐप की भी जरूरत होगा। ये फ्री चैट ऐप है, जहां पर यूजर चैट के साथ वीडियो, ऑडियो और फाइल शेयर कर सकता है। वॉट्सऐप पर ज्यादातर यूजर्स के फ्रेंड और रिलेटिव मौजूद होते हैं। ऐसे में इस ऐप का फायदा फ्री लिया जा सकता है। साइज : डिवाइस पर डिपेंड

अब तक डाउनलोड : 50 करोड़

एंड्रॉइड वर्जन : डिवाइस पर डिपेंड

+10 IRCTC ऐप : इस ऐप की मदद से घर बैठे टिकट बुक करा सकते हैं। यानी यूजर को लंबी लाइन में लगने या किसी फॉर्म को भरने की जरूरत नहीं होगी। ऐप पर सभी ट्रेन की जानकारी और उनमें सीट की डिटेल होती है। इतना ही नहीं, टिकट का मैसेज यूजर के मोबाइल पर होता है, ऐसे में टिकट घर भूलने की समस्या भी नहीं होती। साइज : 7.9M

अब तक डाउनलोड : 1 करोड़

एंड्रॉइड वर्जन : 4.1 और अधिक​

+10 Adobe Photoshop ऐप : स्मार्टफोन में फोटो एडिट के लिए भी एक ऐप होना जरूरी है। इसके लिए Adobe Photoshop Express ऐप बेस्ट है। ये हैवी ऐप है जिसमें कई फीचर्स दिए हैं। जिओ सिम से इस ऐप को फ्री इन्स्टॉल कर सकते हैं, वहीं इसका अपडेट भी आसानी से किया जा सकता है। साइज : डिवाइस पर डिपेंड

अब तक डाउनलोड : 10 करोड़

एंड्रॉइड वर्जन: डिवाइस पर डिपेंड



