वीरप्पन को 16 साल की लड़की से हुआ था प्यार, ऐसे किया था प्रपोज

+10 चंदन तस्कर वीरप्पन। मुंबई. कुख्यात तस्कर वीरप्पन तक पहुंचने में तीन राज्यों की पुलिस और आर्मी को तीस साल से ज्यादा वक्त लगा था। वीरप्पन को पकड़ने की कोशिश में सरकार 20 करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुकी थी। उस पर लगभग 184 हत्या का आरोप था। बता दें कि वीरप्पन जब 29 साल का था, तब वो मुत्तुलक्ष्मी नाम की लड़की को दिल दे बैठा था। उस समय उसकी उम्र महज 16 साल की थी। फिर मुलाकात के बाद वीरप्पन ने उसके सामने अपनी बात रखी और दोनों ने शादी कर ली थी। ऐसे किया था शादी के लिए प्रपोज... - वीरप्पन ने मुत्तुलक्ष्मी को 1989 में देखा था। उस समय वो एक विवाद सुलझाने के लिए धर्मपुरी जिले में अपने गांव नेरुपुर जा रहा था।

- बता दें कि वीरप्पन ने मुत्तुलक्ष्मी को कावेरी से पानी भरकर लाते देखा था। पहली ही नजर में वीरप्पन उसे प्यार करने लगा था। उस वक्त वीरप्पन 29 साल का था और मुत्तुलक्ष्मी 16 साल की थी। - कुछ समय बाद एक मुलाक़ात में वीरप्पन ने मुत्तुलक्ष्मी से कहा था- ''मैं कभी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हें देखकर फैसला बदल लिया।"

- रिपोर्ट्स की मानें तो वीरप्पन ने अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहा था, "अगर तुम इनकार करोगी तो शादी का मौका मेरी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा।''

- इसके बाद वीरप्पन और मुत्तुलक्ष्मी ने 1990 में शादी कर ली थी। चरवाहा परिवार की लड़की थी मुत्तुलक्ष्मी...

- मुत्तुलक्ष्मी तमिलनाडु के धर्मापुरी जिले के एक गरीब चरवाहा परिवार से थी।

- वीरप्पन से शादी के बाद वह उसके साथ तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के बॉर्डर के जंगलों में ही रहती थी।

- वीरप्पन और मुत्तुलक्ष्मी की दो बेटियां विद्यारानी और प्रभा हैं। दोनों इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं।

- मुत्तुलक्ष्मी फिलहाल तमिलनाडु के सेलम में अपनी कम्युनिटी के लिए सोशल सर्विस कर रही हैं।

- साथ ही, उनके लिए भी काम कर रही हैं जिन्हें पुलिस ने वीरप्पन की मदद करने के चलते परेशान किया। 2012 में कोर्ट ने भी मुत्तुलक्ष्मी को बरी कर दिया था...

- मुत्तुलक्ष्मी को पुलिस ने साल 1993 में अरेस्ट कर लिया था।

- बता दें कि मुत्तुलक्ष्मी पर पलार ब्लास्ट, हाथियों को मारने और चंदन की तस्करी का आरोप था।

- इसके अलावा उस पर वीरप्पन के साथ मिलकर एक्टर राजकुमार के अपहरण और फिरौती मांगने का मामला भी चलाया गया।

- हालांकि, 2012 में कोर्ट ने इन सभी केस में मुत्तुलक्ष्मी को बरी कर दिया था। (27 मई 2016 को की फिल्म वीरप्पन रिलीज हुई थी, इस मौके पर dainikbhaskar.com चंदन तस्कर की लव स्टोरी बता रहा है।) आगे की स्लाइड्स में देखिए वीरप्पन की 10 चुनिंदा Photos...

+10 184 हत्या का आरोपी था वीरप्पन।

+10 कहा जाता है कि उसने एक काली मंदिर भी बनवाया था।

+10 वीरप्पन और मुत्थुलक्षमी।

+10 वीरप्पन की बेटियां युवरानी और प्रभा।

+10 वीरप्पन अपनी बात मनवाने के लिए किडनैपिंग का रास्ता अपनाता था।

+10 पहले वीरप्पन केवल चंदन और हाथियों के दांतों की तस्करी करता था।

+10 वीरप्पन कई पक्षियों की आवाज निकाल लेता था।

+10 इस एंबूलेंस में वीरप्पन को मारी गई थी गोलियां।

+10 वीरप्पन को 18 अक्टूबर 2004 को तमिलनाडु के धरमपुरी जिले के पपरापत्ति जंगल में मार दिया गया था।

+10 कन्नड़ फिल्म एक्टर राजकुमार के साथ वीरप्पन।



