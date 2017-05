अकेला देख लड़कियों को पकड़ लेता था ये शख्स, CCTV में कैद हुई घटना

मुंबई. शहर से सटे पालघर जिले के वसई पश्चिम इलाके के आनंद नगर में बच्चियों संग छेड़छाड़ करने वाला शख्स को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने बच्चियों के परिजनों की शिकायत पर 56 साल के बुजुर्ग को पास्को एक्ट में अरेस्ट किया। कैमरा में कैद हुई पूरी हरकत... - वसई पश्चिम के आनंद नगर इलाके में बनी अलनुर मस्जिद के पास 10 साल की एक मासूम बच्ची बुधवार को अपने साथियों के साथ खेल रही थी।

- बच्ची को देख आरोपी जमील अहमद अंसारी उसके पास आया और उसे जकड़ लिया। इस दौरान बच्ची ने किसी तरह धक्का देकर उसे अपने से अलग किया।

- इसके बाद आरोपी ने फिर एक बार बच्ची को पकड़ा और उसके साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने लगा। छेड़छाड़ की यह पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। ऐसे अरेस्ट हुआ आरोपी - इस कथित छेड़छाड़ की जानकारी बच्ची ने घर आकर अपने पैरेंट्स को बताई। इसके बाद वारदात वाली जगह के पास लगे वीडियो फुटेज को चेक किया गया।

- इसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी जमील अहमद अंसारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और पास्को एक्ट की कई धाराओं में केस दर्ज किया है।

- गुरुवार को आरोपी को वसई इलाके से अरेस्ट कर लिया गया। शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। आगे की स्लाइड्स में देखिए मामले से जुड़ी कुछ और फोटोज ...

+9 बच्ची के परिजनों की शिकायत पर आरोपी अरेस्ट हुआ है।

+9 सीसीटीवी में कैद हुई घटना।

+9 अकेला देख बच्ची को पकड़ा।

+9 बच्ची को कस कर जकड़ लिया।

+9 कथित तौर पर बच्ची को टच किया।

+9 बच्ची ने उससे अलग होने की कोशिश की।

+9 कई बार बच्ची से छेड़छाड़ की।

+9 माणिकपुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ है।

+9 पुलिस मामले की जांच कर रही है।



Web Title: 56 year old man arrested for molesting minor girls.

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

Stories You May be Interested in