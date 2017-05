ये हथिनी पहनती है सैंडिल, मंदिर में डेली करती है भगवान गणेश की पूजा

+7 सैंडिल पहने हुए मंदिर जाती हथिनी लक्ष्मी। पुणे/ बुलढाणा. गजानन महाराज आध्यात्मिक केंद्र में रहने वाली एक हथिनी सैंडिल पहनती है। उसकी सैंडिल पहनने की ऐसी आदत हो गई है कि बिना पहने वो कहीं जाती ही नहीं है। उसके लिए लेदर के खास तौर पर बनवाए जाते हैं। आरती के समय अपने आप मंदिर के गेट के पास आकर खड़ी हो जाती है।. - मंदिर में सैंडिल पहनने वाली इस हथिनी का नाम लक्ष्मी है। इससे पहले मंदिर के पास चंपाकली नाम की हथिनी थी। इसकी मौत के बाद लक्ष्मी को बिहार से लाया गया है। - संस्थान का कहना है कि लक्ष्मी को जंगल से लाया गया है और उसे यहां सड़क या फर्श पर चलना पड़ता है। -गर्मी के मौसम में उसके पैरों में छाले न पड़े और पैर खराब न हो इसलिए लक्ष्मी के लिए संस्थान ने एक खास तरह के चमड़े के सैंडिल तैयार करवाए हैं। - यह सैंडिल चेन्नई में बने हैं। पूरे दिन लक्ष्मी इन्हें पहन कर रहती है और आरती के समय अन्य श्रद्धालुओं की तरह उसे भी अपने सैंडिल उतारने पड़ते हैं। आश्रम में रहती है लक्ष्मी - लक्ष्मी मंदिर में हर रोज सुबह और शाम को आरती के समय मौजूद रहती है। आरती के वक्त वह अपनी सूंड से फूल की माला गजानन महाराज को चढ़ाती है। - लक्ष्मी के रहने और खाने-पीने की व्यवस्था आश्रम की ओर से ही की गई है। उसके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखने के लिए एक डॉक्टर को भी तैनात किया गया है। - प्रत्येक गुरुवार को शेगांव में महाराज की शोभायात्रा निकाली जाती है। इस शोभायात्रा में लक्ष्मी भी शामिल होती है। शेगांव का इतिहास - यह गांव श्रृंगी मुनि ने बसाया था इसलिए इसे 'शेगांव' कहा गया। कुछ लोगों का मानना है कि पहले इसका नाम शिव गांव था, जो धीरे-धीरे अपभ्रंश होकर शेगांव हो गया। - वर्तमान में इसे संत गजानन महाराज के शेगांव नाम से जाना जाता है। इस संस्थान की स्थापना साल 1908 में संत गजानन महाराज ने की थी। आगे की स्लाइड्स में देखिए लक्ष्मी की कुछ और फोटोज..

लक्ष्मी के पास दो रंग के सैंडिल हैं।

पैर खराब न हों इसलिए पहनाये जाते हैं सैंडिल। इन सैंडिल(दाएं) को चेन्नई में बनवाया गया है।

मंदिर कैंपस में रहती है लक्ष्मी।

मंदिर का प्रसाद दिया जाता है लक्ष्मी को।

आने वाले भक्तों को आशीर्वाद भी देती है लक्ष्मी.।

लक्ष्मी डेली भगवान की आरती में शामिल होती है।

थाईलैंड में हाथियों को ऐसे जूते पहनाए जाते हैं।



