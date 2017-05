जहां होता है 10 हजार करोड़ का कारोबार, वहां ऐसी लाइफ जीते हैं लोग

+11 ऐसी घरों के बगल में बहते हैं नाले। मुंबई. विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की रिपोर्ट में इंडिया के दो शहर-मुंबई और कोटा दुनिया के सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले शहरों में शामिल है। इस मौके पर हम आपको देश की सबसे बड़ी और गंदी झोपड़पट्‌टी (स्लम) धारावी के बारे में बताने जा रहे हैं। 217 हेक्टेयर में फैली धारावी में 22 हजार से ज्यादा लोग कारोबार करते हैं। 10 हजार करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर... - मुंबई के सबसे तेजी से बढ़ते कमर्शियल हब मुंबई-कुर्ला कॉम्प्लेक्स से धारावी की दूरी पांच किलोमीटर है।

- धारावी में रहने वाले लोग छोटी-छोटी झुग्गियों से ही अपना बिजनेस चलाते हैं। इनमें चमड़ा, टेक्सटाइल और घड़ों की इंडस्ट्रीज अधिक है।

- आपको यह जानकार ताज्जुब होगा कि इन सिंगल रूम फैक्ट्री में बना माल एक्सपोर्ट भी होता है और कई बिजनेस तो ऐसे हैं, जिनका टर्नओवर 10 अरब रुपए से ज्यादा है।

- लेकिन कई सालों से एक ही जगह बिजनेस करने के कारण वे यहां से अपने यूनिट शिफ्ट नहीं करते हैं।

- माहिम और सायन धारावी के दोनों ओर बने मुख्य रेलवे स्टेशन हैं। यहां से करीब 8 लाख लोग रोज धारावी आते-जाते हैं। 22 हजार से ज्यादा छोटे और बहुत छोटे व्यवसायी

- 217 हेक्टेयर में फैली धारावी में 22 हजार से ज्यादा छोटे और बहुत छोटे व्यवसायी कारोबार करते हैं।

- सिर्फ रिसाइक्लिंग के कारोबार से 4 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

- फेमस ई-कॉमर्स पोर्टल स्नेपडील में धारावी के 400 कारोबारी रजिस्टर्ड हैं। स्नेपडील इसे हाइलाइट भी करता है।

- इस विशालकाय बस्ती पर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में स्टडी भी हो चुकी है जो बताती है कि धारावी कैसे बिना कोई लीगल हैसियत रखे, हमारी इकॉनामी को मजबूत कर रही है।

एक करोड़ से ज्यादा की है एक झुग्गी - इसे 1882 में ब्रिटिश राज के दौरान शहर की लेबर क्लास को रहने की किफायती जगह देने के लिए बसाया गया था।

- आबादी बढ़ने के कारण यहां हजारों झुग्गी-झोपडियां खड़ी हो गई है और इन झोपड़ियों का घनत्व इतना बढ़ गया है कि ऊपर से देखने पर इसके आप-पास की जमीन तक नहीं दिखाई देती है।

- धारावी में अब एक झुग्गी-झोपड़ियों की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। एक रियल एस्टेट रिपोर्ट के मुताबिक, यहां 1 Sqft जमीन की कीमत करीब 25,000 से 30,000 पहुंच चुकी है।

- दिखने में महज यह झोपड़पट्टी लगती है, लेकिन इसके कई कमरे होते हैं, जिनमें कई तरह के व्यवसाय चलते हैं। आगे की स्लाइड्स में देखिए कैसी है धारावी के अंदर की लाइफ...

+11 यह देश की सबसे घनी बस्ती है।

+11 छोटी ही झुग्गी में रहते हैं 10-15 लोग।

+11 यहां लोग शिफ्ट में सोते और काम करते हैं।

+11 इस एरिया के रीडेवलपमेंट की तैयारी कर रही है सरकार।

+11 यहां कई घरों के लोग एक साथ बैठ टी.वी देखते हैं।

+11 यहां कई करोड़ का कारोबार चलता है।

+11 यहां एक-एक झोपड़ी कई करोड़ की है।

+11 शिफ्ट में होता है काम।

+11 यहां कारोबार का सालाना टर्नओवर 10 हजार करोड़ का है।

+11 22 हजार से ज्यादा छोटे और बहुत छोटे व्यवसायी हैं।

+11 बारिश के मौसम में यहां घरों में पानी भर जाता है।



Web Title: Know about the life of india crowded and biggest slum dharavi.

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

Stories You May be Interested in