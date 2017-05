पति से नाराज हो गई पत्नी, छत पर चढ़ी और देने लगी कूदने की धमकी

+7 पति से नाराज थी ये महिला। मुंबई. शहर से सटे डोंबिवली में रील लाइफ का ड्रामा रियल लाइफ में देखने को मिला है। यहां 'शोले' फिल्म के वीरू की तरह एक महिला अपने पति से नाराज होकर बिल्डिंग के टॉप पर चढ़ गई और माफी न मांगने पर कूदने की धमकी देने लगी। इस घटना के बाद लोग महिला को 'बसंती' और उसके पति को 'वीरू' कहने लगे हैं। ऐसे बची महिला की जान... - राम नगर पुलिस के मुताबिक, शहर के डोंबिवली की रहने वाली आरती चौधरी(19) का अपने पति से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इसी दौरान आरती के पति महेश ने उसपर हाथ उठा दिया।

- इस बात से नाराज आरती अपनी बिल्डिंग के टॉप पर चढ़ गई। उसने पहले शोर मचाकर लोगों को जमा किया और फिर पति से माफी मांगने की बात कहते हुए कूदने की धमकी देने लगी।

- इस बात की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की एक टीम भी वहां पहुंची और किसी तरह समझाबुझा कर आरती को नीचे उतारा। पति को सबक सिखाने उठाया ये स्टेप

- आरती और महेश की शादी को सिर्फ 6 महीने हुए थे। शादी के बाद से ही दोनों के बीच झगड़े हो रहे थे।

- आरती के बिल्डिंग पर चढ़े होने की जानकारी महेश को पुलिस ने फोन करके दी। महेश वहां पहुंचा और उसने पत्नी से माफी मांगी।

- बिल्डिंग से उतारे के बाद पुलिस आरती को काउंसलिंग के लिए पुलिस स्टेशन ले गई। वहां आरती ने बताया कि, वह अपने पति को सबक सिखाना चाहती थी। आगे की स्लाइड्स में देखिए मामले से जुड़ी कुछ और फोटोज ...

+7 पति से माफी मांगने की मांग को लेकर छत्त पर चढ़ी।

+7 तकरीबन एक घंटे तक चला ड्रामा।

+7 महिला को मनाने के लिए पुलिस की टीम भी छत्त पर पहुंची।

+7 ऐसे पकड़ कर ऊपर खींचा गया।

+7 पति ने छत्त पर पहुंच मांगी माफी।

+7 देखने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई।

+7 भीड़ ने ही पुलिस को इसकी जानकारी दी।



Web Title: Real life drama by dombivali women to get her husband apologies.

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

