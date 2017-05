सास ने मेरे कमरे में लगवा रखे थे कैमरे, पति को पास आने से करती है मना

+1 डेमो फोटो। ग्वालियर. बुजुर्गों की कोर्ट में पहुंची केशर जहां ने कहा, बहू फिरदौस ने कैमरे-मोबाइल तोड़ दिए। पूछने पर बहू ने कहा कि इन्होंने मेरे कमरे में कैमरे लगा रखे थे, जिस पर मुझे आपत्ति थी। इस पर केशर ने कहा, हमें डर लगता है कि कहीं यह फांसी न लगा ले। यह सुनकर बहू ने कहा, बीए, एलएलबी हूं, ऐसे फांसी नहीं लगाऊंगी। ये लोग मेरे पति को मेरे पास रहने ही नहीं देते हैं। कोर्ट ने यह सब सुनने के बाद श्रीराम फर्टिलाइजर में काम करने वाले इमरान को अगली पेशी पर 15 जून को हाजिर होने का नोटिस जारी किया। बुजुर्गों के भरण पोषण के 7 मामलों मेंं एसडीएम महिप तेजस्वी, सदस्य प्रेम कुमार दीक्षित व एसके गुप्ता की कोर्ट ने गोरखी में सुनवाई की। कोर्ट में महेंद्र सिंह ने कहा बेटा उमेश व बहू अनीता मुझसे लड़ते हैं। मुझे भरण पोषण नहीं, शांति चाहिए। इसलिए मकान खाली करवा दो। बहू अनीता ने कहा, ससुर ने मुझे जूतों से मारा। एसडीएम व सदस्यों ने कहा, तीन महीने तक सभी को साथ रहने का मौका दिया जाता है। यदि सुलह न हुई तो फिर आदेश दिया जाएगा। एक अन्य बुजुर्ग वहीद व उनकी पत्नी ने तीन बेटों रशीद, एजाज व शफी से भरण पोषण मांगा। तीन परिवारों में हुई सुलह 1. रामबाबू के तीन पुत्र लोकेंद्र, सतीश व राजेश कोर्ट में पेश हुए। तीनों ने कहा, वे अपने पिता को साथ रखने को तैयार हैं। वे जैसा चाहेंगे हम लोग वैसा ही करेंगे। कोर्ट ने तीनों बेटों को धन्यवाद दिया। 2. रामकली अपने बेटे कप्तान व बहू ज्योति के साथ कोर्ट में पहुंचीं। रामकली ने एक आवेदन दिया कि वह अब कोई कार्रवाई नहीं चाहती है। बेटा उन्हें साथ रखने को तैयार है। 3. सावित्री कुशवाह के मामले में भी दो बहुएं कोर्ट में पहुंचीं। इन्होंने बताया कि उनकी सास सावित्री देवी इन दिनों हरदा में अपने बेटे के साथ रह रही हैं, कोर्ट ने प्रकरण खत्म कर दिया।

+1 बुजुर्ग कचहरी में सुनवाई करते एसडीएम।



Web Title: Cameras in the daughter-in-laws room in gwalior

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

Stories You May be Interested in