देश में 5 साल में 75 बार इंटरनेट पर बैन, इकोनॉमी को 6200Cr का नुकसान

+1 इंटरनेट खर्च और इन्वेस्टमेंट पर बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इंटरनेट सर्विस का जीडीपी में 5.6% कॉन्ट्रीब्यूशन है। (सिम्बॉलिक) नई दिल्ली. उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुई हिंसा में तीन लोगों की मौत के बाद एहतियातन इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। इसके पीछे दलील है कि भड़काऊ सामग्री फैलाने पर रोक लगेगी और हालात काबू करने में मदद मिलेगी। जम्मू-कश्मीर में भी 26 अप्रैल से इंटरनेट बैन है। वहीं, पिछले हफ्ते दो पक्षों में तनाव के बाद राजस्थान के बांसवाड़ा में भी इंटरनेट पर रोक लगा दी गई थी। आंकड़ों की मानें, तो पिछले 5 साल में देश में करीब 75 बार इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई जा चुकी है। भारत में सबसे ज्यादा 32 बार इंटरनेट बैन जम्मू-कश्मीर में हुआ है। 6200 करोड़ का नुकसान... - भारत में इंटरनेट बैन से हालात तो कंट्रोल हुए, लेकिन इकोनॉमी को पिछले साल 6,200 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ, जबकि दुनिया भर में 16 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ।

- पुलिस के मुताबिक इससे कश्मीरी युवाओं को भड़काने वाले 90% वॉट्सएप ग्रुप बंद हो गए और पत्थरबाजी में भी कमी आई। कश्मीर में पत्थरबाजी घटी, युवाओं को भड़काने वाले 90% वॉट्सएप ग्रुप बंद

- पुलिस के मुताबिक घाटी में करीब 300 वाट्सएप ग्रुप थे, जिनके जरिए पत्थरबाजों तक जानकारी पहुंचती थी। हर ग्रुप में करीब 250 सदस्य थे।

- कश्मीर में इंटरनेट बैन के 3 हफ्तों में ऐसे करीब 90% ग्रुप बंद हो चुके हैं।

- पुलिस ने ऐसे ग्रुप्स पहचान कर एडमिन की काउंसलिंग भी की। इंटरनेट बैन के बाद कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई है। इंटरनेट शटडाउन में भारत दुनिया में सबसे आगे

2016 में इंटरनेट बैन के मामले में भारत दुनिया में अव्वल रहा। इस दौरान 23 बार इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई। देश इंटरनेट पर बैन

भारत 23

इराक 22

सीरिया 8

पाकिस्तान 6

तुर्की 3

बांग्लादेश में 2 बार लगाई गई रोक। देश की जीडीपी में इंटरनेट का 5.6% कॉन्ट्रीब्यूशन

- इस मामले में यह ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और चीन के बाद चौथे नंबर पर है। विकासशील देशों की जीडीपी में इंटरनेट का हिस्सा 4.9% है।

- इंटरनेट सेवाओं का मेक्सिको की जीडीपी में 4.2% और जर्मनी में 4% योगदान है।

- ऑस्ट्रेलिया में यह 3.7%, कनाडा-3.6%, इटली-3.5%, फ्रांस-3.4%, रूस-2.8% और ब्राजील में 2.3% है। जीडीपी में इंटरनेट का हिस्सा

- भारत: 5.6%

- द. कोरिया: 8%

- ब्रिटेन: 12.4%

- अमेरिका: 5.4%

- चीन: 6.9% दुनिया में इंटरनेट बैन से 16 हजार करोड़ का नुकसान

- दुनिया भर में इंटरनेट बैन से एक साल में 16 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान भारत को हुआ है।

- चौंकाने वाली बात यह है कि इंटरनेट बैन और नुकसान के मामले में टॉप 5 में चार देश ऐसे हैं, जो आंतरिक अशांति और हिंसा से जूझ रहे हैं।



इंटरनेट बैन से भारत को पाकिस्तान की तुलना में 14 गुना ज्यादा नुकसान

देश नुकसान (रुपए में)

भारत 6,292 करोड़

सउदी अरब 3,022 करोड़

मोरक्को 2,080 करोड़

इराक 1,365 करोड़

कांगो 468 करोड़

पाकिस्तान 448 करोड़

