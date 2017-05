मारने के मकसद से जानवरों के खरीदने-बेचने पर मोदी सरकार ने रोक लगाई

+1 मवेशियों को मारने के मकसद से उनकी खरीद-बिक्री पर सरकार ने रोक लगा दी है। (फाइल) नई दिल्ली. सरकार ने बूचड़खानों के लिए मवेशियों को खरीदने और बेचने पर नोटिफिकेशन जारी कर रोक लगा दी है। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को मोदी सरकार के फैसले के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि खरीदने और बेचने वालों को ये निश्चित करना होगा कि मवेशियों को मारा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि नए नियम का मकसद एनिमल मार्केट और मवेशियों की बिक्री को कंट्रोल करना है। माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से मीट और लेदर के एक्सपोर्ट और ट्रेडिंग पर असर पड़ सकता है। तीन महीने के भीतर नए नियम लागू किए जाएंगे। इससे पहले पर्यावरण मंत्रालय ने डिस्ट्रिक्ट कमेटियों को जरूरी कदम उठाने को कहा है। मवेशियों की सुरक्षा के लिए नियम कड़े... 1# सींगों पर सजावटी सामान नहीं लगा सकते - मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन के मुताबिक, "मवेशियों के सींगों को रंगने, सजावटी सामान लगाने, बैलों के कान काटने, घोड़ों को कम उम्र का दिखाने के लिए की जाने वाली क्रूरता जैसी चीजों पर बैन लगा दिया है।" - "ये रूल केवल एनिमल मार्केट के मवेशियों और केस की प्रॉपर्टी के तौर पर सीज किए गए मवेशियों पर लागू होंगे। ये रूल दूसरे एरिया को कवर नहीं करेंगे।" 2# किन मवेशियों को शामिल किया

- मिनिस्ट्री के सीनियर अफसर ने न्यूज एजेंसी को बताया, "ये एनिमल वेलफेयर की दिशा में जारी किया गया नोटिफिकेशन है। इन मवेशियों में बैल, गाय, सांड़, भैंस, बछिया, बछड़े और ऊंट शामिल हैं।" 3# स्टेट बॉर्डर से 25 किमी की दूरी पर नहीं होगा पशु बाजार

- नोटिफिकेशन के मुताबिक, "किसी भी राज्य की सीमा से 25 किलोमीटर और इंटरनेशनल बॉर्डर से 50 किलोमीटर की दूरी पर पशु बाजार नहीं होगा।" 4# मवेशियों को जमीन से उठाने, घसीटने पर बैन

- "मवेशियों को जमीन से उठाने (मुर्गे की तौल को छोड़कर), जमीन पर घसीटने, सख्त जमीन पर बगैर पैडिंग या दूसरे इंतजाम के बैठाने, मुंह बांधने जैसी चीजों पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही मवेशी को किसी अननैचुरल एक्ट जैसे नाचने पर मजबूर नहीं किया जा सकता है। एनिमल मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी ये निश्चित करेगा कि बाजार में कोई कम उम्र मवेशी न लाया जाए।" 5# मवेशी का मालिक देगा डिक्लेरेशन

- "कोई भी शख्स तब तक मवेशी को मार्केट में नहीं ला सकता, जब तक पशु का मालिक लिखकर डिक्लेरेशन न दे दे। डिक्लेरेशन पर मालिक के साइन, नाम, एड्रेस के साथ फोटो आईडी की कॉपी भी रहनी चाहिए। ये भी डिक्लेरेशन देना होगा कि मवेशी को मारने की नीयत से मार्केट में बेचा या खरीदा नहीं जा रहा है।" 6# कमेटी 6 महीने रखेगी डिक्लेरेशन का रिकॉर्ड

- "एनिमल मार्केट कमेटी हर डिक्लेरेशन का 6 महीने तक रिकॉर्ड रखेगी। खरीदार का रिकॉर्ड भी रखना होगा। खरीदने वाला 6 महीने तक मवेशी को न बेचने का डिक्लेरेशन देगा और वो खेती से जुड़ा होगा। वो किसी भी धार्मिक बलि के लिए मवेशी को नहीं खरीदेगा और बिना परमिशन के राज्य के बाहर उस मवेशी को नहीं बेच सकेगा।" 7# बिक्री के सबूत की 5 कॉपियां होंगी

- "मार्केट से मवेशी को ले जाने से पहले प्रूफ ऑफ सेल की 5 कॉपियां बनेंगी। पहली कॉपी खरीदार के पास रहेगी, दूसरी बेचने वाले के पास, तीसरी खरीदार के तहसील ऑफिस में, पांचवीं चीफ वेटेनरी ऑफिसर और आखिरी कॉपी एनिमल मार्केट कमेटी के रिकॉर्ड में रखी जाएगी।" 8# पहले से चल रहे मार्केट रजिस्टर होंगे

- "लोकल एडमिनिस्ट्रेशन 3 महीने के अंदर ये तय करेगा कि पहले से चल रहे एनिमल मार्केट्स की लिस्ट बनाई जाए और कमेटी में उनका रजिस्ट्रेशन किया जाए। डिस्ट्रिक्ट मार्केट मॉनीटरिंग कमेटी ये निश्चित करेगी कि एनिमल मार्केट में पर्याप्त जगह, छाया, खाने-पानी की व्यस्था, वाटर टैंक, रोशनी, गाड़ियों के लिए रैम्प और बीमार मवेशियों के लिए अलग जगह हो।" रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में हर साल 1 लाख करोड़ रुपए का मीट कारोबार होता है। 2016-17 में 26 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा मीट एक्सपोर्ट भी हुआ था। केरल में विरोध शुरू - सरकार के इस बैन का केरल में रूलिंग और अपोजिशन पार्टियों ने विरोध शुरू कर दिया है।

- चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने कहा, "ये सही नहीं है कि सरकार लोगों के खाने की चीजें भी तय कर रही है। इस फैसले के साथ सरकार उस सेक्टर को तबाह कर रही है, जो हजारों लोगों को रोजगार देता है। सरकार को नोटिफिकेशन जारी करने से पहले राज्यों के साथ बैठकर इस पर सलाह करनी चाहिए थी।"

- केरल के अपोजिशन लीडर रमेश चेन्निथला ने कहा, "मोदी सरकार शुरू से ही संवैधानिक अधिकारों को छीन रही है और ये बैन इस बात का ताजा उदाहरण है।" जमीयत-उल-कुरेश ने कहा- नहीं मानेंगे बैन

- हैदराबाद में आल इंडिया जमीयत-उल-कुरेश के वाइस प्रेसिडेंट मो. सलीम ने कहा, "किसान अपने उन मवेशियों को बेचता है, जो उनके लिए काम के नहीं होते हैं। उस पैसे से वो दूसरे जानवर खरीदते हैं। गरीब आदमी मछली और मुर्गा नहीं खरीद सकता है। सरकार ये कानून लेकर आई तो हम इसको नहीं मानेंगे।" कहां गोहत्या पर है बैन, कहां नहीं

- केरल, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय, नगालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में गोहत्या पर बैन नहीं है।

- राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में गोहत्या पर बैन है।

+1 केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन का कहना है कि इसके पीछे मकसद पशु बाजार को नियंत्रित करना है। (फाइल)



Web Title: Government says that Sellers and buyers have to ensure that cattle are not brought or sold in the market for slaughter

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

Stories You May be Interested in