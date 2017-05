US में PhD करने वालों को मिल सकती है H-1B वीजा में छूट, नया बिल पेश

+6 ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन H-1B वीजा के नियमों को सख्त बनाने की तैयारी में है। (फाइल) वॉशिंगटन. अमेरिका में पीएचडी करने जा रहे भारतीयों समेत सभी विदेशी स्टूडेंट्स को H-1B वीजा में छूट मिल सकती है। इससे संबंधित बिल कांग्रेस में दोबारा पेश कर दिया गया है। बता दें कि के प्रेसिडेंट बनने के बाद अमेरिकी संसद में एच-1बी वीजा की शर्तें कड़ी करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। STAPLE एक्ट है इसका नाम...

- इस एक्ट का नाम स्टॉपिंग ट्रेंड इन अमेरिका पीएचडी फ्रॉम लीविंग द इकोनॉमी (STAPLE) है।

- इससे संबंधित बिल सांसद एरिक पॉल्सन और माइक क्विग्ली ने अमेरिकी संसद कांग्रेस में पेश किया।

- एरिक पॉल्सन ने कहा, "इसमें कोई चाैंकाने वाली बात नहीं है। दुनियाभर के होनहार लाेग अपनी डिग्री लेने अमेरिका आएं। हम यहां उन स्टूडेंट्स की एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए जो भी हो सकता है, करेंगे। वे यहां जो सीखेंगे, उसका अमेरिकी इकोनॉमी में कॉन्ट्रिब्यूशन देंगे।" US में हजारों जॉब खाली हो रहे

- पॉल्सन ने कहा, "यहां हजारों जॉब खाली होने जा रहे हैं। STAPLE तय करेगा कि अमेरिकी कंपनियाें को जिस टैलेंट की जरूरत है, वो मिले।" - माइक क्विग्ली ने कहा कि अगर अमेरिका इनोवेशन को बढ़ावा देने, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने और ग्लोबल मार्केट में कॉम्पिटीशन को बनाए रखने को लेकर सीरियस है तो उसे होनहार लोगों को एजुकेशन देने, काम देने और यहां उनकी कम्युनिटी में उन्हें रहने देने को बढ़ावा देना ही होगा। - उन्होंने कहा, "अगर हम विदेशियों को (अमेरिका से बाहर) भेजते रहे तो हम अपनी टेक्नोलॉजी या रिसर्च को बेहतर नहीं बना सकते" आखिर H-1B पर मशक्कत क्यों?

- दरअसल, अमेरिका में बढ़ती बेरोजगारी को दूर करने के लिए H-1B के रूल्स को सख्त बनाने की बात कही जाती रही है।

- आरोप है कि कई कंपनियां दूसरे देशों से कम सैलरी पर वर्कर अमेरिका लाती हैं। इससे अमेरिकियों को नौकरी मिलने के मौके कम हो जाते हैं और बेरोजगारी बढ़ती है। - ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के एक अफसर ने कहा था- हमारे देश में भी क्वॉलिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, जो कंपनियों की जरूरत पूरी कर सकते हैं। क्या है H-1B वीजा?

- H-1B वीजा एक नॉन-इमिग्रेंट वीजा है।

- इसके तहत अमेरिकी कंपनियां विदेशी थ्योरिटिकल या टेक्निकल एक्सपर्ट्स को अपने यहां रख सकती हैं।

- H-1B वीजा के तहत टेक्नोलॉजी कंपनियां हर साल हजारों इम्प्लॉइज की भर्ती करती हैं।

- USCIS जनरल कैटेगरी में 65 हजार फॉरेन इम्प्लॉइज और हायर एजुकेशन (मास्टर्स डिग्री या उससे ज्यादा) के लिए 20 हजार स्टूडेंट्स को एच-1बी वीजा जारी करता है। - अप्रैल 2017 में यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) ने 1 लाख 99 हजार H-1B पिटीशन रिसीव की।

- अमेरिका ने 2015 में 1 लाख 72 हजार 748 वीजा जारी किए, यानी 103% ज्यादा। ये स्टूडेंट्स यूएस के किसी संस्थान में पढ़े हुए होने चाहिए। इनके सब्जेक्ट साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैथ्स होने चाहिए। वीजा फीस पहले ही बढ़ा चुका है अमेरिका

- अमेरिका जनवरी 2016 में एच-1बी और एल-1 वीजा फीस बढ़ा चुका है। एच-1बी के लिए यह 2000 डॉलर से बढ़ाकर 6000 डॉलर और एल-1 के लिए 4500 डॉलर किया गया है। - यह नियम उन कंपनियों के लिए हैं, जिनके यूएस में 50 या इससे ज्‍यादा इम्‍प्‍लॉई हैं और इनमें से 50 फीसदी से ज्‍यादा एच-बी या एल-1 वीजा पर जॉब कर रहे हैं।

