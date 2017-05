श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है भारत: मोदी; बाढ़ राहत के लिए भेजा जंगी जहाज

+1 भारत के जंगी जहाज INS किर्च ने श्रीलंका में राहत सहायता पहुंचाई। नई दिल्ली. श्रीलंका में बाढ़ और लैंडस्लाइड्स से हालात खराब हो गए हैं। इसके चलते अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत ने वहां मदद के लिए बंगाल की खाड़ी से आईएनएस किर्च जंगी जहाज को भेजा है। ने श्रीलंका में आपदा पर दुख जाहिर करते हुए कहा, "भारत, श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है।" पहला शिप कल कोलंबो पहुंच जाएगा...

- मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा था, "श्रीलंका के मेरे भाइयो और बहनों को जरूरत के वक्त भारत उनके साथ खड़ा है।"

- "भारतीय जहाजों को राहत सहायता लेकर रवाना कर दिया गया है। पहला जहाज शनिवार सुबह कोलंबो पहुंच जाएगा। दूसरा जहाज रविवार को पहुंचेगा। आपको मिलने वाली मदद रास्ते में है।" श्रीलंका में भारी बाढ़

- 1970 के दशक के बाद से श्रीलंका भारी बाढ़ और लैंडस्लाइड्स की चपेट में है।

- आपदा में अब तक 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 110 से ज्यादा लापता हैं।

- श्रीलंका के अफसरों का कहना है कि हालात अभी और खराब हो सकते हैं।

+1 मोदी ने कहा, भारत श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है।



