टेलीकॉम कंपनियां GST के फायदे कस्टमर्स तक पहुंचाएं: फाइनेंस मिनिस्ट्री

+1 सरकार का असेसमेंट है कि नए सिस्टम में टेलीकॉम कंपनियों को कम टैक्स चुकाना होगा, इसलिए सर्विसेज भी सस्ती होनी चाहिए। नई दिल्ली. सरकार का असेसमेंट (आकलन) है कि जीएसटी लागू होने पर टेलीकॉम सर्विसेज भी सस्ती होनी चाहिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस बारे में एक बयान जारी किया है। इसके मुताबिक नए टैक्स सिस्टम में कंपनियों को ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। स्पेक्ट्रम पर इनपुट क्रेडिट के रूल्स में बदलाव से भी कंपनियों को फायदा होगा। मिनिस्ट्री का कहना है कि कंपनियों को कॉस्ट और क्रेडिट का नए सिरे से इवैल्यूएशन (मूल्यांकन) करना होगा। सर्विसेज की कीमत भी उसी हिसाब से तय करनी पड़ेगी। यह तय करना होगा कि टैक्स क्रेडिट के रूप में मिलने वाले फायदे को कम कीमत के रूप में कस्टमर्स तक पहुंचाया जाए। अभी टेलीकॉम सर्विसेज पर 14% सर्विस टैक्स... - अभी टेलीकॉम सर्विसेज पर 14% सर्विस टैक्स के साथ 0.5% क्लीन इंडिया सेस और इतना ही एग्रीकल्चर वेलफेयर सेस लगता है। सेस पर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता। जीएसटी में टेलीकॉम सर्विसेज पर 18% टैक्स लगेगा, लेकिन इसके साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी भी होगी। कंपनियां इनपुट के तौर पर जिन गुड्स और सर्विसेज का इस्तेमाल करेंगी, उन पर चुकाए गए टैक्स का क्रेडिट मिलेगा।

देश में खरीदे गए और इम्पोर्टेड गुड्स पर मिलेगा पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट

- अभी गुड्स पर चुकाए गए वैट या इम्पोर्टेड गुड्स पर स्पेशल एडिशनल ड्यूटी का क्रेडिट नहीं मिलता है। नए टैक्स सिस्टम में देश में खरीदे गए और इम्पोर्टेड गुड्स पर आईजीएसटी का भी क्रेडिट मिलेगा। अनुमान है कि एडीशनल इनपुट टैक्स क्रेडिट टेलीकॉम इंडस्ट्री के टर्नओवर का 2% होगा। स्पेक्ट्रम पर पूरा क्रेडिट एक साल में ही लेने की फैसिलिटी

- 2016 में अलोकेट (आवंटित) स्पेक्ट्रम पर अभी इनपुट क्रेडिट 3 साल में लिया जा सकता है। जीएसटी में एक साल में ही पूरा क्रेडिट लेने की फैसिलिटी होगी। जिन कंपनियों ने 2016-17 में एक तिहाई क्रेडिट लिया है, वे इस साल बाकी दो-तिहाई क्रेडिट ले सकती हैं। इन सब तरीकों से टेलीकॉम कंपनियों की नगद जीएसटी चुकाने की लायबिलिटी पिछले साल के मुकाबले 87% कम हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन का वक्त 15-20% घटेगा: इक्रा

- रेटिंग एजेंसी इक्रा ने कहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद वैट के चेक पोस्ट हट जाएंगे, इससे गुड्स को लाने-ले जाने में 15-20% कम वक्त लगेगा। नए सिस्टम में ज्यादा इफेक्टिव और ऑर्गनाइज्ड लॉजिस्टिक्स सेक्टर उभरने की उम्मीद है। इस सेक्टर पर जीएसटी का असर 3 तरह से होगा- वेयरहाउस नेटवर्क का कंसोलिडेशन, हब एंड स्पोक मॉडल को बढ़ावा, एक्सप्रेस और ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को बराबर मौके। अभी एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई पर 2% सीएसटी लगता है। इसके खत्म होने से कोई कंपनी कर छूट के आधार पर वेयरहाउस इंस्टाल नहीं करेगी। बल्कि डिमांड के मुताबिक ये खोले जाएंगे। हब एंड स्पोक मॉडल में कंपनियां एक बड़ा वेयरहाउस इंस्टाल करेंगी, जहां से छोटे ‌वेयरहाउसेज तक सामान ले जाए जाएंगे। क्या है GST? - GST का मतलब गुड्स एंड सर्विसेस टैक्‍स है। इसको केंद्र और राज्‍यों के 17 से ज्‍यादा इनडायरेक्‍ट टैक्‍स के बदले में लागू किया जाएगा। ये ऐसा टैक्‍स है, जो देशभर में किसी भी गुड्स या सर्विसेस की मैन्‍युफैक्‍चरिंग, बिक्री और इस्‍तेमाल पर लागू होगा।

- इससे एक्‍साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी), स्टेट के सेल्स टैक्स यानी वैट, एंट्री टैक्स, लॉटरी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, टेलिकॉम लाइसेंस फीस, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या बिक्री और गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन पर लगने वाले टैक्स खत्म हो जाएंगे।

- सरल शब्‍दों में कहें तो जीएसटी पूरे देश के लिए इनडायरेक्‍ट टैक्‍स है, जो भारत को एक समान बाजार बनाएगा। जीएसटी लागू होने पर सभी राज्यों में लगभग सभी गुड्स एक ही कीमत पर मिलेंगे। अभी एक ही चीज के लिए दो राज्यों में अलग-अलग कीमत चुकानी पड़ती है। इसकी वजह अलग-अलग राज्यों में लगने वाले टैक्स हैं। इसके लागू होने के बाद देश बहुत हद तक सिंगल मार्केट बन जाएगा। आखिर क्या हो जाएगा जीएसटी से?

- जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स। इसे केंद्र और राज्यों के 20 से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स के बदले लगाया जा रहा है। जीएसटी के बाद एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, वैट/सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, लग्जरी जैसे टैक्स खत्म होंगे।

+1 अभी टेलीकॉम सर्विसेज पर 14% सर्विस टैक्स के साथ 0.5% क्लीन इंडिया सेस और इतना ही एग्रीकल्चर वेलफेयर सेस लगता है। सेस पर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता। (फाइल)



Web Title: Govt Assessment that Telecom companies have to pay less tax in the new system

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

Stories You May be Interested in