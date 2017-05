78000 ऑप्रेशन कर चुके डॉ. जगतराम को पुनर्जोत अवॉर्ड, 150 डॉक्टरों को ट्रेनिंग

डॉ. जगतराम को सम्मानित करते हुए पुनर्जोत सोसायटी के सदस्य। फगवाड़ा. पुनर्जोत के डायरेक्टर डॉ. रमेश तथा स्टेट कोऑर्डिनेटर अशोक मेहरा के नेतृत्व में पीजीआई चंडीगढ़ के नए डायरेक्टर डॉ. जगतराम, जो कि आंखों के माहिर डॉक्टर हैं, को उनकी सेवाओं के लिए पुनर्जोत अवॉर्ड से पूरी टीम ने सम्मानित किया। डॉ. जगतराम ने अब तक 150 नौजवान डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी है तथा 78000 आंखों के ऑपरेशन किए हैं। उन्हें अमरीका की आंखों के विशेषज्ञ डाॅक्टरों की सोसाइटी का सबसे बड़ा अवॉर्ड भी मिल चुका है। पुर्नजोत गुलदस्ता मैगजीन का इस महीने का एडिशन भी डॉ. जगतराम जी की सेवाओं को समर्पित किया गया है। कैनेडा के समाज सेवी और पंजाब भवन के संस्थापक सुखी बाठ और पुर्नजोत के सेक्रेटरी सुभाष मलिक ने पीजीआई चंडीगढ़ की अन्य महान शख्सियतों के साथ मैगजीन को रिलीज। डॉ. रमेश ने डॉ. जगतराम के जीवन के बारे में बताते हुए कहा कि सोसाइटी के लिए और आंखों के डॉक्टरों के लिए एक रोल मॉडल हैं। पंजाब स्टेट के नेशनल प्रोग्राम टू कंट्रोल ब्लाइंडनेस के डिप्टी डायरेक्टर राकेश गुप्ता की ओर से नेत्रदान की सरकार द्वारा चलाई मुहिम बारे बताया। इस मौके पर पीजीअई के डाक्टर, पुर्नजोत टीम के हैप्पी माही, राज, अरविन्द्र, राहुल बंगा, बलवीर सिंह, सचदेवा, पोपली, जगजीत पंजोली, अमृत मान, डा. जैन इत्यादि उपस्थित थे।



