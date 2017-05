वृद्ध महिला की हत्या के मामले में कई युवक राउंडअप, CCTV से सबूत जुटा रही पुलिस

पुलिस ने बुजुर्ग महिला के रिश्तेदारों के फिंगर प्रिंट्स भी लिए हैं फगवाड़ा. 22 मई को पॉश इलाके गुरु हरगोबिंद नगर में दिन-दिहाड़े बुर्जुग महिला के कत्ल के मामले में एसएसपी संदीप शर्मा ने फगवाड़ा पुलिस को कड़े निर्देेश जारी किए हैं। एसएसपी शर्मा ने दावा किया है कि सोमवार तक मामले में पाॅजीटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उधर, फगवाड़ा पुलिस हरगोबिंद नगर में पड़ोस में पीजी रहने वाली महिला के बयान पर रिपोर्ट तैयार की है। हरगोबिंद नगर के आसपास के इलाको में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। सिटी पुलिस नें बुर्जुग महिला सुरिंदर कौर के रिश्तेदारों से पूछताछ कर फिंगर प्रिंट भी लिए हैं। बुर्जुग महिला के घर में आने जाने वाले कुछ युवकों को फगवाड़ा पुलिस ने राउंडअप भी किया है। बता दें कि गुरु हरगोबिंद नगर कोठी नंबर 472 में अकेली रहने वाली बुर्जुग महिला सुरिंदर कौर पत्नी स्वर्गीय सरुप सिंह का 22 मई काे अज्ञात लोगों ने बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। एसएसपी संदीप शर्मा ने बताया मर्डर की गुत्थी को सुलझाने के लिए एसपी फगवाड़ा समेत तीन टीमें काम कर रही हैं। पुलिस ने बुर्जुग महिला सुरिंदर कौर की काॅल डिटेल भी निकलवाई है। पिछले एक महीने में नजदीकी रिश्तेदारों से फोन पर बात करने वाले हर व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। सोमवार तक मिलेंगे पॉजीटिव रिजल्ट: एसएसपी

पुलिसको तजिंदर कौर पत्नी बिल्ला निवासी गुरु हरगोबिंद नगर ने बताया था कि उक्त कोठी में उपरी मंजिल के कमरे को किराए पर लेकर ब्यूटीक का काम करती हैं। सोमवार करीब दोपहर अढ़ाई बजे वो खाना खाने के लिए अपने घर गई। 4 बजे वो कोठी में आई तो आंटी की खून से लथ-पथ लाश देख वो सन्न रह गई। घटना की सूचना पुलिस को दी है। एसएसपी संदीप शर्मा ने बताया कि पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। पुलिस को मिले सबूतों के आधार पर पूछताछ कर रही है। एसएसपी संदीप शर्मा ने दावा किया कि सोमवार तक इस पर कोई कोई पाॅजीटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे।



