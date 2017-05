कालासंघिया से 2 बच्चे लापता, साथ ले जाने वाला बच्चा सुना रहा झूठी कहानी

घर वापस लौटा बच्चा सोनू अपने परिवार के सदस्यों के साथ जानकारी देते हुए। कालासंघिया/कपूरथला. ये घटना है या कोई साजिश..। हम बात कर रहे हैं गांव कालासंघिया से लापता हो रहे बच्चों की। जहां से पिछले 6 महीने में एक ही बच्चा दो बार अपने अलग-अलग 4 साथी बच्चों को लेकर लापता हुआ है। हर बार वो कई दिनों के बाद खुद तो घर लौट आता है लेकिन उनके साथ गए 2 बच्चों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। इससे जहां लापता बच्चों के परिवार दुखी है, वहीं पुलिस भी चिंतित है। घर लौटने वाला बच्चा पहले भी साथ गए बच्चों के संबंध जो जानकारी देता रहा है, वो झूठी ही निकली है। अब दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ है। बुधवार को जब पुलिस ने उसके घर आने पर अपने साथी बच्चे के संबंध में बताया तो पुलिस आनन-फानन में वहां पहुंच गई लेकिन वहां से भी उसकी बताई जानकारी ने पुलिस को असमंजश में डाल दिया है। उसने जैसा बताया था वो जानकारी ही नहीं निकली। ये था मामला... पहली घटना 17 नवंबर 2016 की है। सोनू काली (13) पहले गांव के ही साथी बच्चे सुरेश (8) और सुनील (6) के साथ लापता हो गया था। कुछ महीने बाद सोनू और सुरेश तो अमृतसर से मिल गए लेकिन सुनील का अभी तक कोई सुराग नही मिला है। दूसरी घटना अप्रैल 2017 की है। गांव में अभी पहला मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि सोनू गांव के ही दो अन्य बच्चे अजय (14) और अन्य को लेकर फिर लापता हो गया। दो दिन बाद एक बच्चा तो घर लौट आया लेकिन अजय और सोनू का एक महीने तक कोई पता नहीं चला। बुधवार को अचानक अजय का भाई गगन सोनू के घर के पास से गुजर रहा था कि उसने देखा कि सोनू घर में खेल रहा है। जब गगन ने सोनू से अजय के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वो बाबा मुराद शाह के डेरे नकोदर के पास रहता है। वो भी वहां पर गुब्बारे बेचता था। ये सुनकर गगन ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने तुरंत वहां जाकर देखा तो वहां पर अजय नहीं था। पुलिस का संदेह और बढ़ गया है। वापस लौटे बच्चे सोनू पर पुलिस को संदेह

एसएसपीसंदीप शर्मा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सोनू के बताए ठिकानों के आधार पर छापेमारी की जा रही है। पिछले 6 महीने से गांव काला संघिया से दो बच्चे लापता हो कर आखिर कहां गए। हैरानी इस बात की है कि सोनू कैसे घर वापस जाता है लेकिन साथ गए बच्चे नहीं आते। वहीं, पुलिस का सोनू पर संदेह बढ़ गया है। पुलिस जांच कर रही है कहीं सोनू के साथ कोई मिला तो नहीं हुआ है।



