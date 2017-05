800 ग्राम अफीम और 420 बोतलें शराब समेत 4 आरोपी अरेस्ट,

अफीम तस्करी के आरोपियों को अदालत पेश करने ले जाती पुलिस टीम। मंडी गोबिंदगढ़. नशे के खिलाफ चलाई मुहिम के तहत एसआई सुखविंदर सिंह ने पुलिस टीम समेत गुगा माड़ी के नजदीक फतेहगढ़ न्यूआं परे चेकिंग के दौरान एक कार ड्राइवर बलजिंदर सिंह उर्फ बोता निवासी हमझड़ी थाना पातड़ां जिला पटियाला से 600 ग्राम अफीम बरामद की। कार में बलजिंदर के साथ बैठे लखवीर सिंह निवासी दाता सिंह वाला थाना गढ़ी जिला जींद हरियाणा से भी 200 ग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना गोबिंदगढ़ में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी तरह एएसआई नरिंदर सिंह ने टीम समेत अग्रसेन पार्क में गश्त के दौरान आरोपी हरजिंदर सिंह उर्फ काला निवासी जैनपुर थाना अमरगढ़ जिला संगरूर की कार से देशी शराब की 420 बोतलें बरामद की। गौरतलब है कि आरोपी ने भादला के पास ठहर व्यक्ति सुखदीप सिंह निवासी गांव हरगना जिला फतेहगढ़ साहिब को कार से टक्कर मार जख्मी कर दिया था। कार में उसके साथ अमनदीप सिंह उर्फ अमनी पुत्र निवासी घनौरी कलां थाना धुरी जिला संगरूर भी बैठा था। पुलिस ने कार को रोक तलाशी ली तो शराब बरामद हुई। पुलिस आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।



Web Title: 420 bottles of alcohol, 4 accused including liquor,

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

