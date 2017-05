ओ माई गॉड, 49 डिग्री पहुंचा प्रदेश का तापमान, जमीं पर छूटे पसीने

+1 जयपुर. प्रदेश में गर्मी के तेवर शुक्रवार को तीखे रहे। हालात यह हो गए कि कई शहरों में पारा 45 के पार रहा। चूरू में तो इस सीजन का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 49 डिग्री पर जा पहुंचा। जयपुर में भी इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। यहां शुक्रवार को पारा 2 डिग्री उछलकर 44.3 डिग्री पर जा पहुंचा। जैसलमेर में 47 डिग्री के साथ चरम पर रहा। पिछले साल जहां मई की 19-20 तारीखों ने गर्मी के कई रिकार्ड तोड़े थे, इस बार सीजन की सबसे तेज गर्मी अब पड़ी है। गर्मी के कारण दिनभर लोग परेशान रहे। रात को भी गर्म हवाओं से मुक्ति नहीं मिली। सड़कें तवे की तरह तपती रहीं। कई जगह डामर पिघल गया। ये शहर 45o से ऊपर शहर अधिकतम उछाल

पिलानी 45.7 3.0

कोटा 46.4 2.1

बाड़मेर 46.2 0.5

जैसलमेर 47.0 0.6

बीकानेर 46.1 1.5

गंगानगर 48.3 2.3 आगामी 48 घंटे

नौतपा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन तापमान में बढ़ोतरी जारी रहेगी, जबकि 28 या 29 मई को बारिश के आसार हैं।

