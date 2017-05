BJP वर्कर्स ने सांसद के खिलाफ की नारेबाजी, शिविर बीच में छोड़ चले गए

+1 नीमकाथाना. एक बार फिर भाजपा में गुटबाजी सामने आई। नीमकाथाना में शुक्रवार को नीमकाथाना-खंडेला बूथ विस्तारक प्रशिक्षण शिविर था। शिविर में सांसद सुमेधानंद ने जिला परिषद की मीटिंग का हवाला देते हुए जाने का प्रस्ताव रखा तो कार्यकर्ता विरोध में उतर आए। बूथ प्रभारियों ने आरोप लगाया कि सांसद कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहे हैं। न सुनवाई करते हैं न कोष से पैसा देते हैं।

भाजपा नेताओं ने समझाइश का प्रयास किया लेकिन कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। 10 मिनट बाद सांसद रवाना हुए तो कार्यकर्ता आक्रोशित हो जाए। आरोप है कि सांसद ने भी कार्यकर्ताओं को सीकर में देख लेने की धमकी दे डाली। जिलाध्यक्ष मनोज सिंघानिया उनके पीछे गाड़ी तक गए, लेकिन सांसद नहीं माने और गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। इस दौरान विधायक प्रेमसिंह बाजौर, बंशीधर बाजिया व यूआईटी चेयरमैन हरिराम रणवा आदि ने भी कार्यकर्ताओं से समझाइश का प्रयास किया। बड़ा सवाल : क्या गुटबाजी के चलते हुआ विरोध जिला भाजपा में गुटबाजी को लेकर शुरू हुआ सियासी ड्रामा प्रशिक्षण शिविर में सांसद के विरोध के रूप में फूटा। सूत्रों के अनुसार गुटबाजी के चलते ही यहां सांसद का विरोध हुआ। हालांकि भाजपा के बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं को शांत कराने का प्रयास किया। लेकिन अंदर खेमे में चर्चा है कि कुछ नेताओं की शह पर विरोध प्रदर्शन हुआ। - कार्यकर्ता ही मेरा परिवार हैं : सांसद सांसद सुमेधानंद ने कहा कार्यकर्ता सांसद कोष की तुलना विधायक फंड से कर रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सीमित पैसा ही दिया जा सकता है। मेरा परिवार कार्यकर्ता ही हैं। मेरा पूरा समय उनके लिए हैं। विरोध के पीछे असली वजह क्या है। इसकी जांच पार्टी करवाएगी। कार्यकर्ताओं को देख लेने जैसी कोई बात मैंने नहीं कही।

- पूरे प्रकरण की जांच होगी : शर्मा भाजपा प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ताओं द्वारा अपने ही सांसद का विरोध करना अच्छा संदेश नहीं हैं।कार्यकर्ताओं को उचित मंच पर अपनी पीड़ा रखनी चाहिए। वो क्षेत्र में पहली बार प्रभारी बनकर आए हैं। पूरे प्रकरण की जांच होगी। - शिविर में नहीं करना चाहिए था हंगामा : बाजौर

सैनिक कल्याण सलाहकार समिति अध्यक्ष एवं विधायक प्रेमसिंह बाजौर ने कहा कार्यकर्ताओं को शिविर में हंगामा नहीं करना चाहिए था। कोई पीड़ा थी तो हमारे सामने रखते। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करना अच्छी परंपरा नहीं हैं। वो पार्टी की रीढ़ हैं। सुनवाई नहीं करने को भी दिखाया जाएगा।

- कार्यकर्ताओं की नाराजगी क्षेत्र में नहीं आने से बढ़ी: बाजिया

चिकित्सा राज्यमंत्री बंशीधर बाजिया ने कहा प्रशिक्षण शिविर में नारेबाजी अच्छी बात नहीं है। सांसद को भी कार्यकर्ताओं की पीड़ा समझनी चाहिए। इलाके में नहीं आने से कार्यकर्ताओं की नाराजगी बढ़ी। इसे लेकर ही कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को शिविर में हंगामा किया।

