अप्रैल में 3318 में से महज 578 बदमाश पकड़े, कोटा पुलिस की प्रदेश में 23वीं रैंक

+2 कोटा. पुलिस मुख्यालय की अपराध शाखा (सीआईडी) द्वारा पिछले महीने प्रदेशभर में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए गए विशेष अभियान के परिणामों ने शहर पुलिस के सभी दावों की पोल खोलकर रख दी है। कोटा शहर पुलिस को 23वां स्थान मिला है। अप्रैल में चले अभियान में पुलिस सिर्फ 578 बदमाश पकड़ सकी यानी सिर्फ 9.44 प्रतिशत सफलता मिली। प्रदेश के हर जिले को भेजी गई इस तुलनात्मक आंकड़ों की रिपोर्ट में पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी गोविंद गुप्ता ने इसे खेद का विषय बताया गया है। रिपोर्ट जारी होने के बाद भास्कर रिपोर्टर ने 3 दिनों तक पड़ताल की तो सामने आया कि कोटा रेंज पुलिस को ऐसे 7 हजार 259 भगोड़े बदमाशों की सरगर्मी से तलाश है, जो लाख जतन करने के बावजूद पुलिस गिरफ्त से दूर हैं। इसमें सर्वाधिक 3 हजार 318 बदमाश कोटा शहर के शामिल हैं। ये हैं टाॅप-5 बदमाश, जिनको पकड़ना चुनौती देवेन्द्र जैन : दादाबाड़ी, जवाहर नगर व अन्य थानों में धोखाधड़ी, जालसाजी जैसे कई मुकदमे दर्ज है। 5 हजार का इनाम है। सुमेर सिंह : महावीर नगर थाने का हिस्ट्रीशीटर है, जिस पर कई संगीन वारदातों के आरोप हैं। 2 हजार का इनामी बदमाश है। चंद्रा स्वामी : कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में महिला आश्रम में हुई डकैती और डबल मर्डर का मोस्ट वांटेड बदमाश है। अजय कंजर : कोटा ग्रामीण और झालावाड़ में वाहन चोरी के करीब आठ से ज्यादा मामलों में कई साल से वांछित है। रणजीत सिंह : कोटा, झालावाड़ व ग्रामीण में वाहनों की चोरी करने वाला बदमाश। करीब 10 मुकदमों में वांछित।

चिंताजनक : सबसे ज्यादा बदमाश कोटा शहर के कोटा रेंज में 7 हजार 259 भगोड़े खुलेआम घूम रहे हैं। इसमें सर्वाधिक 3 हजार 318 बदमाश कोटा शहर के शामिल हैं। इनमें स्थायी वारंटी 3 हजार 113, उद्घोषित बदमाश 76 और 129 चिह्नित भगोड़े हैं। पुलिस बरसों से इन बदमाशों को पकड़ने के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई कर रही है। रोजाना वारंट कोर्ट से पुलिस थानों और थानों से वापस कोर्ट में चक्कर काट रहे है। रेंज व प्रदेश पुलिस कई बार बतौर अभियान इन बदमाशों को पकड़ती है, लेकिन यह आंकड़े कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। हिस्ट्रीशीटर : प्रदेश में सबसे ज्यादा कोटा संभाग में बार-बार गंभीर अपराध करने पर पुलिस बदमाशों के खिलाफ हिस्ट्रीशीट खोलती है, जो कभी बंद नहीं होती। प्रदेश में कुल 9 हजार 548 और कोटा संभाग में 1 हजार 538 बदमाश है जो प्रदेश के किसी दूसरे संभाग से ज्यादा हैं। ऐसे ही 414 बदमाशों ने शहर का माहौल बिगाड़ रखा है। पुलिस को इन बदमाशों पर निगरानी रखनी होती है, लेकिन पुलिस हिस्ट्रीशीट खोलकर भूल जाती है। हिस्ट्रीशीट की फाइलें थाने में पड़ी-पड़ी धूल खाती रहती है और बदमाश इलाके में लूट, हत्या, फायरिंग जैसी संगीन वारदातों को अंजाम देते हैं। रिपोर्ट : टॉप-6 में कोटा ग्रामीण और झालावाड़ रिपोर्ट के मुताबिक पूरे प्रदेश में जैसलमेर पहले, जालौर दूसरे, डूंगरपुर तीसरे, कोटा ग्रामीण चौथे, गंगानगर पांचवें और झालावाड़ छठवें स्थान पर रहा हैं। वहीं, बारां को 11वां और बूंदी को 16वां स्थान मिला है। वहीं, धौलपुर 38वें, दौसा 40वें, और अलवर 42वें स्थान पर रहा। कोटा सिटी के एसपी अंशुमन भौमिया ने बताया कि बदमाशों के खिलाफ सिर्फ एक महीने ही अभियान चले ऐसा नहीं है, हम हमेशा बदमाशों को पकड़ते रहते हैं। जिस महीने का रिव्यू हुआ हो सकता है उसके पहले या बाद में पुलिस ने काफी कार्रवाई की हो। इसके अलावा रेंज और प्रदेश स्तर के अभियानों में भी बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अब वापस बदमाशों को पकड़ने का अभियान चलाएंगे।

+2

+2



Web Title: Kota police ranked 23rd in Rajasthan

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

Stories You May be Interested in