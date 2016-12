पटवार मुख्य परीक्षा : जीके का पेपर

bhaskarjobjunction@gmail.com



ANSWER : 1-B 2-B 3-C 4-A 5-A 6-D 7-A 8-C 9-A 10-B 11-B



पटवार भर्ती मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सामान्य ज्ञान का पेपर दिया जा रहा है।



पेज पर अपनी प्रतिक्रिया और सवाल यहां भेजें



एक्सपर्ट : डॉ. बच्चनसिंह, सहायक प्रोफेसर (जयपुर)



7. खेजड़ली वृक्ष मेला किस तिथि को आयोजित होता है-



(A)आश्विन शुक्ला दशमी (B) भाद्रपद शुक्ला दशमी



(C) कार्तिक शुक्ला दशमी (D) माघ शुक्ला दशमी



8.सागवान के वृक्षों का एक मात्र अभयारण्य कौनसा है-



(A)सरिस्का (B) गजनेर (C) केवलादेव (D) सीतामाता



9.बेरेलियम राजस्थान के किन जिलों से प्राप्त होता है-



(A)उदयपुर-भीलवाड़ा (B) जोधपुर-पाली



(C) डूंगरपुर-बांसवाड़ा (D) कोटा-भरतपुर



10.राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है-



(A)उत्तरी-पूर्वी मानसूनों से (B) उत्तरी-पश्चिमी मानसूनों से



(C) दक्षिणी-पूर्वी मानसूनों से (D) दक्षिणी-पश्चिमी मानसूनों से



11.इंदिरा लिफ्ट नहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित राज्य के जिले हैं-



(A)करौली-सवाईमाधोपुर-भरतपुर (B) गंगानगर-हनुमानगढ़-चूरू



(C) बीकानेर-जैसलमेर-जोधपुर (D) जयपुर-अजमेर-टोंक



1. निम्न कथनों पर विचार कीजिए-



1.केन्द्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।



2. संघीयमंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे।



3. विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को सूचित करेंगे।



उपरोक्त में से कौनसा/से कथन सही है/हैं-



(A) केवल 1 (B) 2 केवल 3



(C) 1 और 3 (D) 1, 2 और 3



2.निम्न कथनों पर विचार कीजिए-



1.राष्ट्रीय विकास परिषद्, योजना आयोग का एक अंग है।



2. आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है।



3. भारत का संविधान यह विद्वत करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए।



उपरोक्त में से कौनसा/से कथन सही है/हैं-



(A) केवल 1 (B) 2 केवल 3 (C) 1 और 3 (D) 1ए 2 और 3



3.भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौनसा देश के शासन के लिए आधारभूत है-



(A)मूल अधिकार (B) मूल कर्त्तव्य



(C) राज्य के नीति-निदेशक तत्व (D) मूल अधिकार तथा मूल कर्त्तव्य



4.राजस्थान में अकाल सूखे का प्राकृतिक कारण है-



(A)वर्षा की अनियमितता एवं अनिश्चितता (B) सीमित संसाधन



(C) वनों की कटाई (D) प्रशासनिक शिथिलताएं एवं भ्रष्टाचार



5.भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय-



(A)जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो परन्तु उसे छः माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए।



(B) जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो परन्तु उसे छः माह के अन्दर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए।



(C) संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए।



(D) आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए।



6. परिसीमन आयोग के सन्दर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए-



1.परिसीमन आयोग के आदेशाें को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।



2. परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं, तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता।



उपरोक्त में से कौनसा/से कथन सही है/हैं-



(A) केवल 1 (B) केवल 2



(C) 1, और 2 दोनों (D) तो 1 और नहीं 2





