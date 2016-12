सें सिबल मीम

1.Q. Ican make the number one gone by adding something to it. Can you ?



2.Q.Whatnumber when divided in half becomes zero?



3.Q.Ankitis the son of Amit. So, Amit is the ----------- of Ankit's father ?



1. Yes,by adding 'G' to 'One' 2.8is the required number. 3.Name



फिल्म देखने के बाद मां-



बाप ने पढ़ाई छुड़ाकर बेटी को पहलवानी में धकेला



मैम, सीरीज में 4-0 से हमारा सफाया होने के बाद स्वच्छता अभियान ने एक बार फिर से तेजी पकड़ ली हैै।



मनीष चुपचाप सोता रह, जब तक नया उपराज्यपाल नहीं जाता, वरना दिल्ली वाले कहेंगे अब तो नज़ीब जी भी नहीं हैं, काम करिए।



और इंडिया में आजकल क्या चल रहा है।



अरिवन्द जी, हमें यहां कब तक ऐसे सोना होगा?





