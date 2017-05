अगस्त की बजाय इस बार जून में होंगे यूपीएससी प्री के एग्जाम

एसबीआई में मैनेजमेंट एक्जीक्यूटिव के 554 पदों पर भर्ती, सफल होने के लिए अंग्रेजी बैंकिंग सेक्टर से जुड़े सवालों की तैयारी करें अभ्यर्थी



ऑनलाइन एग्जाम में सफलता के लिए मॉक टेस्ट हो सकता है मददगार



विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी के लिए विज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल



एसबीआईने मैनेजमेंट एक्जीक्यूटिव बैंकिंग पद पर भर्ती निकली हैं। 18 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एसएमई (बैंकिंग) एमएम जीएस-3 के लिए 273 पद और एमएमजीएस ग्रेड-2 के लिए 281 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। एमएमजीएस ग्रेड-2 के लिए 31 मार्च 2017 तक 25-35 वर्ष तथा एमएमजीएस ग्रेड-3 के लिए 25-40 उम्र निर्धारित रखी गई है।



परीक्षा 18 जून को होगी। एमएमजीएस ग्रेड-2 और ग्रेड-3 का पाठ्यक्रम समान है, लेकिन अंकों में असमानता है। जहां एमएमएस जीएस ग्रेड-2 के लिए 120 मिनट में 150 अंकों का पेपर होगा। जबकि एमएमजीएस ग्रेड-2 के लिए 120 मिनट में 200 अंकों का पेपर होगा। एमएमजीएस ग्रेड-2 के लिए सामान्य बैंकिंग जागरूकता से 50 प्रश्न 25 अंकों के, तर्क, डेटा व्याख्या और विश्लेषण के 50 प्रश्न, 50 अंकों के, अंग्रेजी से 50 प्रश्न 25 अंकों के और वित्तीय डेटा व्याख्या और विश्लेषण से 5, प्रश्न 50 अंकों के आएंगे। इसी तरह ग्रेड-3 के लिए सामान्य-बैंकिंग जागरूकता से 50 प्रश्न, 25 अंकों के, तर्क डेटा व्याख्या और विश्लेषण से 50 प्रश्न 50 अंकों के, अंग्रेजी से 50 प्रश्न 25 अंक और वित्तीय डेटा व्याख्या और विश्लेषण से 50 प्रश्न 100 अंकों के आएंगे। इसी तरह इंटरव्यू भी होगा। खास बात यह है कि अभ्यर्थी को समूह चर्चा के दौर से भी गुजरना होगा।



Word of the Day



Sedentary(Adjective)



Sedentary Office Job



Learner’s definition of SEDENTARY



more sedentary; most sedentary



1 : doing or involving a lot of sitting : not doing or involving much physical activity



Editing the dictionary is a sedentary job.



The work is very sedentary.



Their health problems were caused by their sedentary lifestyles/lives. He became sedentary later on in his life.



2 : staying or living in one place instead of moving to different places



sedentary birds



sedentary tribes/people



एक्सपर्ट्स : शिवजीलाल,सुरेंद्र कुमावत (मुंबई) और मंजू (दिल्ली)



पद का नाम : विशेषप्रबंधन कार्यकारी (बैंकिंग)



सैलरी: 31705-45950रुपए या 42,020-51,490 रुपए



शैक्षणिकयोग्यता : वित्तमें सीए /आईसीडब्ल्यूए / एसीएस / एमबीए (वित्त) या समकक्ष पद स्नातक डिग्री होनी चाहिए।



चयनप्रकिया : ऑनलाइनऑब्जेक्टिव टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और ग्रुप इंटरव्यू होगा।



आवेदनकी अंतिम तिथि : 18मई, 2017



4. उम्मीदवारको अपने साथ एक फोटो, पहचान पत्र की फोटो कॉपी परीक्षा केंद्र पर ले जाना जरूरी होगा।



5.ओबीसीप्रमाण पत्र वाले उम्मीदवारों को यदि साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें एक अप्रैल 2017 से साक्षात्कार की तिथि तक जारी किया हुआ जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।



1. शैक्षणिकयोग्यता में सीए, आईसीडब्ल्यूए, एसीएस, एमबीए वित्त या वित्त में समकक्ष स्नातकोत्तर उपाधि होना जरूरी है।



2.शैक्षणिकयोग्यता के बाद वाणिज्यिक बैंक, शेड्यूल्ड वाणिज्यिक बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र या कॉरपोरेट क्षेत्र में अनुभव भी होना जरूरी है।



3.उम्मीदवारछह जून को अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।



1. विशेषज्ञोंकी मानें तो हर सवाल पर ज्यादा दिमाग लगाने की बजाए अगर अभ्यर्थी 60 प्रतिशत सवाल बिल्कुल सही करने पर जोर दें तो परीक्षा में सफल होना आसान हो जाएगा।



2.पहलेउस सेक्शन की शुरुआत करें, जिसकी ज्यादा तैयारी है। आसान भाग को पहले और कम से कम समय में करने के बाद दूसरे भाग में हाथ आजमाएं।



bhaskarjobjunction@gmail.com



पेज पर अपनी प्रतिक्रिया और सवाल यहां भेजें



एमएमजीएस III : 273



डाक



एमएमजीएस II : 281पोस्ट



ग्रेड वार पद



554 पद



}अंग्रेजी



परीक्षामें अंग्रेजी भाषा से संबंधित 50 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें स्पेलिंग एरर, सेंटेंस कंप्लीशन, सिंगल वर्ड, रीडिंग कांम्प्रिहेंशन तथा खाली स्थान पूर्ति के सवाल पूछे जाएंगे।



}सामान्यबैंकिंग



किसीभी सेक्टर में नियोक्ता अपने नए कर्मचारी की नियुक्ति से पहले उसका ज्ञान भी जानना चाहता है। इसलिए परीक्षा में बैंकिंग सेक्टर से संबंधित साधारण सचेतता के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। जैसे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग कांसेप्ट, वाणिज्यिक बैंकिंग, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, संस्थागत ऋण, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां, निवेश और विनिमय, ई-बैंकिंग, पेमेंट बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं आदि से 25 अंकों के 50 सवाल पूछे जाएंगे।



}डेटाव्याख्या



तर्क,डेटा व्याख्या और विश्लेषण से जुड़े 50 अंकों से 50 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा की दृष्टि से और अंक अर्जित करने के माध्यम से यह भाग अभ्यर्थियों के बहुत महत्वपूर्ण है। इस भाग में संख्यात्मक श्रृंखला, वर्ण श्रृंखला, दिशा और पहेली परीक्षण, रक्त संबंध, कथन निष्कर्ष, इनपुट-आउटपुट आकृतियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।



}वित्तीयडेटा



वित्तीयडेटा व्याख्या और विश्लेषण के भाग से एमएमजीएस ग्रेड-2 के लिए 50 अंकों के 50 प्रश्न। जबकि ग्रेड-3 के लिए 100 अंकों के 50 सवाल पूछे जाएंगे। इस सेक्शन में अभ्यर्थी अपने ही शैक्षणिक ज्ञान से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा में सबसे ज्यादा अधिक अंक वाला भाग है।



1. रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है?



विटामिनके



2.ब्रेड (डबलरोटी) में उपयोग होने वाले हानिकारक रसायन का नाम क्या है:



पोटाशियमब्रोमेट



3.कुमारसंभव नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी:



कालिदास



4.1857 ई. के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था:



नानासाहब



5.इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है:



द्रव्यमान



6.विषम मिश्रण से लोहे की परत को किस तकनीक से अलग किया जा सकता है:



चुंबकीकरण



7.भारत में पहले जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहां हुई थी:



नीलगिरि



8.दुनिया के कितने हिस्से में पानी है:



70%



9.मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है:



ग्लेशियर



10.आकाशवाणी मैत्री किन दो देशों के बीच सूचना प्रसारण का माध्यम है:



भारत-बांग्लादेश



यूपीएससी कीओर से ली जाने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2017 में अगस्त की बजाय जून महीने में ली जाएगी। 2017 में सर्विस प्री एग्जाम को दो महीने पहले लिया जाएगा। तीन साल के अंतराल के बाद यूपीएससी जून में ही सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा लेगी। यूपीएससी पिछले तीन साल से सिविल सर्विस प्री एग्जाम अगस्त में ले रही है। यूपीएससी के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को समय पर संपन्न करने के मकसद से यह फैसला किया गया है। 2013 में यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 26 मई को आयोजित की थी।



14को होगी एनटीएसई, एडमिट कार्ड जारी : नेशनलकाउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) की ओर से नेशनल टैलेंट सर्च एक्जामिनेशन (एनटीएसई) के फर्स्ट स्टेज क्लियर करने वाले प्रतिभागियों के लिए स्टेज-2, 14 मई को होगा। एनटीएसई में मेंटल एबिलिटी टेस्ट (मेट), लैंग्वेज टेस्ट (एलटी) और स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूट टेस्ट (सेट) से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे।



सीकर, बुधवार, 10 मई, 2017 | 17



Fill in the blanks with appropriate prepositions-



1.He is fully confident ___________his success.



2. I have been invited by my friend ___________ tea.



3. He deals ___________ stationery.



4. I told him that he could not catch a big fish ___________ a small rod.



5. Why are you so angry ___________ me?



6. This exercise was written ___________ me.



7. She is very proficient _________ English Grammar.



8. Open the book ___________ page 40.



9. He died ___________ a train accident.



10. My brother is weak ___________ English.



11. He is addicted ___________ drinking.



12. The plane flew ___________ the house frightening the children and dogs.



13. It is very hot, please switch ___________ the fan.



14. The meeting has been put ___________ till Monday.



15. Put ___________ your coat, it is very cold today.



16. The fire was put ___________ by the fire brigade.



17. I will look ___________ your pet dog in your absence.



18. We should not look down ___________ the poor.



19. Please look ___________ the matter and take necessary action.



20. I congratulate you ___________ your success.



21. Pramod Kumar Verma is good ________ English.



22. Beware ___________ hypocrites.



23. Have come by bus or ___________ foot?



24. He was driving ___________ 80 km. per hour.



25. He abstains ___________ liquor.



26. He died ___________ Cancer.



27. We were listening ___________ the music.



28. Distribute these apples _________ these ten boys.



29. The jewels are kept ___________ the box.



30. She is the weaker___________ the two sisters.



राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए अंग्रेजी के महत्वपूर्ण सवाल-जवाब यहां दिए जा रहे हैं।



Ans. 1-of,2-to, 3-in, 4-with, 5-with, 6-by, 7-in, 8-at, 9-in, 10-in, 11-to, 12-over, 13-on, 14-off, 15-on, 16-off, 17-after, 18-upon, 19-into, 20-on, 21-at, 22-of, 23-on, 24-at, 25-from, 26-of, 27-to, 28-among, 29-in, 30-of.



एक्सपर्ट : स्वाति वशिष्ठ (अभिप्राय), जयपुर





Web Title: अगस्त की बजाय इस बार जून में होंगे यूपीएससी प्री के एग्जाम

News in Hindi from Dainik Bhaskar) अगस्त की बजाय इस बार जून में होंगे यूपीएससी प्री के एग्जाम

Stories You May be Interested in