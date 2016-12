सीए : 2017 से सीपीटी की जगह होगा फाउंडेशन, रजिस्ट्रेशन भी 12वीं में

सीबीएसई : 2018 से दसवीं क्लास में लागू किया जा सकता है बोर्ड एग्जाम



सामाजिक विज्ञान में सफलता के लिए इतिहास भूगोल चैप्टर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत



अभ्यर्थी को प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने के लिए करना होगा डिप्लोमा कोर्स



आरपीएससीकी ग्रेड सैकंड शिक्षक भर्ती परीक्षा अगले साल होगी। दैनिक भास्कर-जॉब जंक्शन में इस बार सामाजिक विज्ञान की तैयारी के टिप्स दिए जा रहे हैं। पहला पेपर सामान्य अध्ययन का होगा। यह 200 अंकों का होगा। जबकि दूसरा पेपर सामाजिक विज्ञान का 300 अंकों का होगा। कुल 500 अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी।



सामाजिक विज्ञान का सिलेबस काफी लंबा होता है। उसी तरह तैयारी करने की जरूरत है। वपरीक्षा पैटर्न और सिलेबस के अनुसार ही परीक्षा की तैयारी करें। परीक्षा में सफलता पाने की कुंजी यही है आप परीक्षा के स्वरूप को समझें। जब भी आप प्रश्नों को हल करें तो उन्हें हल करने में जो समय लग रहा उसे रिकॉर्ड करें। परीक्षा की तैयारी करते समय हमेशा तनाव मुक्त रहे, ताकि आप अपनी मंजिल बिना परेशान हुए पा सके। परीक्षा से पहले प्रतिदिन मोक टेस्ट जरूर लें। परीक्षा से पहले अगर आप प्रतिदिन मोक टेस्ट लेते हैं तो आपको परीक्षा में आनी वाली परेशानियां पता चल जाएगी जिनमें आप सुधार कर सकते हैं।



इसमें राजनीतिक भौतिक मानचित्रों के बारे में पढ़ना चाहिए। इस विषय में पूछे जाने वाले सवाल अवधारणापरक, मानचित्र आधारित, सुमेलित करने वाले एवं तथ्यात्मक होते हैं। इसकी तैयारी के लिए कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की पुस्तकों का अध्ययन करें। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि खनिज, कृषि, जनसंख्या, उद्योग, सिंचाई के साधन आदि विषयों के बिंदुवार नोट्स बनाएं। पृथ्वी, महाद्वीप, महासागर, जलवायु से संबंधित प्रश्नों की तैयारी के लिए ग्लोब एवं मानचित्र को आधार बनाकर नोट्स तैयार करें। अर्थशास्त्र विषय का कुछ पाठ्यक्रम भूगोल से साम्य रखता है, उसको छांट लें ताकि समय की बचत हो। इसमें आंकड़े आधारित प्रश्नों की अधिक संभावना रहती है। राजनीति विज्ञान का पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन एवं लोकप्रशासन विषय से साम्य रखता है।



अभ्यर्थियों को इस पार्ट की तैयारी पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि-इसमें प्राचीन, मध्य, आधुनिक भारत एवं कुछ विश्व इतिहास की घटनाओं को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इसकी अवधारणाओं को समझने के लिए एनसीईआरटी की कक्षा 6 से 12 तक की पुस्तकों का बारीकी से अध्ययन करना जरूरी है। इतिहास में तथ्यपरक, अवधारणा परक तथा मानचित्र आधारित प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। इसलिए विषय का गहन अध्ययन आवश्यक है। खासकर कला, संस्कृति, समाज, धर्म, आर्थिक स्थिति एवं विज्ञान को राजनीतिक घटनाओं की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। इतिहास की तैयारी के लिए घटनाओं को फ्लोचार्ट बनाकर तथा तुलनात्मक अध्ययन करें। स्नातक स्तर की पाठ्यपुस्तक भी तैयारी के लिए अहम है।



इस पेपर में 150 वस्तुनिष्ठ सवाल पूछे जाते हैं। हर सवाल दो अंकों का होगा। गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम बेहद बड़ा है। इसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शनशास्त्र को शामिल किया गया है।



एक्सपर्ट्स के अनुसार कक्षा छह से 10 तक की एनसीईआरटी की पुस्तकों से ही तैयारी करें। राजस्थान की विषय वस्तु के लिए राजस्थान बोर्ड की किताबों का अध्ययन करें।



सामान्य अध्ययन में राजस्थान की सभ्यता, संस्कृति एवं इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजव्यवस्था, आरपीएससी, राज्य मानवाधिकार आयोग और पंचायतीराज, राज्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं खेल जगत से जुड़ी हुई नवीनतम घटनाएं, भारत एवं विश्व के भूगोल के कुछ विषय (महाद्वीप, महासागर, जनसंख्या, पर्यावरण), राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठन, भारतीय विदेश नीति का स्वरूप, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था एवं भारतीय संविधान, शैक्षिक मनोविज्ञान की खास तैयारी करने की जरूरत है। इस प्रश्न-पत्र में तथ्यात्मक एवं अवधारणा परक प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न सुमेलित करने वाले भी होते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कक्षा छह से 10 तक की एनसीईआरटी की पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए। राजस्थान की विषय वस्तु के लिए राजस्थान बोर्ड की किताबें पढ़ना ज्यादा अच्छा है। यहां ध्यान रखना जरूरी है कि 100 वस्तुनिष्ठ सवाल पूछे जाएंगे और हर सवाल दो अंकों का होता है। जबकि गलत उत्तर के लिए माइनस मार्किंग भी होती है।



एक्सपर्ट्स : डॉ.खलील दीन, डॉ. सुनीता शर्मा डॉ. मनोज सैनी (जयपुर)



वेद, उपनिषद्, वर्ण, धर्म, पुरुषार्थ, निष्काम कर्म, जैन, बौद्ध एवं गांधी को इतिहास के साथ पढ़ें। इसके अतिरिक्त पाश्चात्य दार्शनिक विचारकों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए नोट्स बना लें। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के अलावा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी करें। सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम विस्तृत है इसलिए तैयारी के लिए समय का विभाजन करना आवश्यक है।



इस चैप्टर में वर्ण, आश्रम, धर्म, पुरुषार्थ, विवाह एवं परिवार का संबंध इतिहास से भी होता है। इसलिए इनका अध्ययन इतिहास विषय के साथ-साथ करें। इसके अतिरिक्त समाजशास्त्रीय अवधारणाओं के लिए कक्षा 6 से 10 तक की एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ें। जैसा कि पूर्व में बतला चुके हैं कि लोक प्रशासन विषय के कुछ बिंदु राजनीति विज्ञान में भी सम्मिलित हैं।



सिंडिकेट बैंकने ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए प्रोबेशनरी ऑफिसर के 400 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सलेक्शन से पहले उम्मीदवार को मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु और एनआईटीटीई एजुकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (एनईआईपीएल) ग्रेटर नोएडा/मंगलोर से एक वर्षीय पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंक एंड फाइनेंस का कोर्स करना होगा। उम्मीदवार 28 दिसंबर 2016 तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा की संभावित तिथि 26 फरवरी, 2017 को तय है।



एग्जामपैटर्न : प्रोबेशनरीऑफिसर के पदों के लिए अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन टेस्ट आयोजित किया जाएगा। टेस्ट में चार विषय जैसे रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस से 50-50 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ये कुल 200 अंकों के होंगे। इन्हें हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा।



ANSWER : 1-B 2-B 3-C 4-A 5-A 6-D 7-A 8-C 9-A 10-B 11-B



पटवार भर्ती मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सामान्य ज्ञान का पेपर दिया जा रहा है।



एक्सपर्ट : डॉ. बच्चनसिंह, सहायक प्रोफेसर (जयपुर)



7. खेजड़ली वृक्ष मेला किस तिथि को आयोजित होता है-



(A)आश्विन शुक्ला दशमी (B) भाद्रपद शुक्ला दशमी



(C) कार्तिक शुक्ला दशमी (D) माघ शुक्ला दशमी



8.सागवान के वृक्षों का एक मात्र अभयारण्य कौनसा है-



(A)सरिस्का (B) गजनेर (C) केवलादेव (D) सीतामाता



9.बेरेलियम राजस्थान के किन जिलों से प्राप्त होता है-



(A)उदयपुर-भीलवाड़ा (B) जोधपुर-पाली



(C) डूंगरपुर-बांसवाड़ा (D) कोटा-भरतपुर



10.राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है-



(A)उत्तरी-पूर्वी मानसूनों से (B) उत्तरी-पश्चिमी मानसूनों से



(C) दक्षिणी-पूर्वी मानसूनों से (D) दक्षिणी-पश्चिमी मानसूनों से



11.इंदिरा लिफ्ट नहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित राज्य के जिले हैं-



(A)करौली-सवाईमाधोपुर-भरतपुर (B) गंगानगर-हनुमानगढ़-चूरू



(C) बीकानेर-जैसलमेर-जोधपुर (D) जयपुर-अजमेर-टोंक



1. निम्न कथनों पर विचार कीजिए-



1.केन्द्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।



2. संघीयमंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे।



3. विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को सूचित करेंगे।



उपरोक्त में से कौनसा/से कथन सही है/हैं-



(A) केवल 1 (B) 2 केवल 3



(C) 1 और 3 (D) 1, 2 और 3



2.निम्न कथनों पर विचार कीजिए-



1.राष्ट्रीय विकास परिषद्, योजना आयोग का एक अंग है।



2. आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है।



3. भारत का संविधान यह विद्वत करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए।



उपरोक्त में से कौनसा/से कथन सही है/हैं-



(A) केवल 1 (B) 2 केवल 3 (C) 1 और 3 (D) 1ए 2 और 3



3.भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौनसा देश के शासन के लिए आधारभूत है-



(A)मूल अधिकार (B) मूल कर्त्तव्य



(C) राज्य के नीति-निदेशक तत्व (D) मूल अधिकार तथा मूल कर्त्तव्य



4.राजस्थान में अकाल सूखे का प्राकृतिक कारण है-



(A)वर्षा की अनियमितता एवं अनिश्चितता (B) सीमित संसाधन



(C) वनों की कटाई (D) प्रशासनिक शिथिलताएं एवं भ्रष्टाचार



5.भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय-



(A)जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो परन्तु उसे छः माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए।



(B) जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो परन्तु उसे छः माह के अन्दर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए।



(C) संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए।



(D) आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए।



6. परिसीमन आयोग के सन्दर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए-



1.परिसीमन आयोग के आदेशाें को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।



2. परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं, तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता।



उपरोक्त में से कौनसा/से कथन सही है/हैं-



(A) केवल 1 (B) केवल 2



(C) 1, और 2 दोनों (D) तो 1 और नहीं 2





