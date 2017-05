49 डिग्री हीट के साथ प्रदेश की नहीं, देशभर के सबसे गर्म शहरों में चूरू सबसे ऊपर

गर्मी से तपती सड़क। चूरू (राजस्थान). मार्च में ही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से शुरू हुए भीषण गर्मी के दौर के बीच 26 मई यानी शुक्रवार का दिन इस सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड दर्ज हुआ। 49 डिग्री हीट के साथ देशभर में भी सबसे गर्म चूरू रहा। इतना ही नहीं पिछले सालों में केवल 26 मई का रिकॉर्ड खंगाला तो इस बार ही इस दिन इतनी भीषण गर्मी पड़ी है।

हमेशा मौसम के मामले में देशभर में पहचान रखने वाले चूरू जिले में शुक्रवार को आग उगलते धोरों ने लोगों का हाल-बेहाल कर दिया। बारिश की तरह बरसी आग ने मुख्य बाजारों में शाम पांच बजे तक कर्फ्यू जैसे हालत कर दिए। सुबह नौ बजे से लेकर शाम छह बजे तक लू के थपेड़ों ने लोगों की हालत खस्ता कर दी। सड़के भट्‌टी की तरह तपती रही। ऐसे में पैदल चलना तो बेहद मुश्किल हो गया। वाहनों पर चलने में भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। तेज धूप के ताव के चलते आंखें भी जलने लगी। भीषण गर्मी के बचने के लिए लोग बेहद जरूरी काम हाेने पर ही घर से निकले। सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि

घरों की छतों पर रखी पानी की टंकियों का पानी भी उबलने लगा। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार का अधिकतम तापमान 49.0 व न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भास्कर वो सब कुछ बताएगा जो आप गर्मी के बारे में जानना चाहते है... 50 डिग्री तापमान के मायने

- हमारे शरीर के तापमान 37 डिग्री सेल्सियस (98.4 डिग्री फॉरेनहाइट) से 13 डिग्री ज्यादा है बाहर का तापमान। हमारे शरीर को 102 से ज्यादा बुखार ही असहनीय हो जाता है।

- 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबल जाता है। बाहर का तापमान आधे पर तो पहुंच चुका है

खुद के स्तर पर ही करें इंतजाम

- दोपहरी में घर से निकलना ही पड़े तो ठंडा पानी, जूस, छाछ, दही, लस्सी का सेवन कर निकलें।

- साल्ट इलेट्रोलाइट, शिकंजी, नारियल पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। भूखे पेट न निकलें घर से। ऐसी गर्मी में हो सकता है हार्ट अटैक

अगर पारा 45 से 50 डिग्री हो तो हीट स्ट्रोक, लकवा यहां तक कि हार्ट अटैक भी हो सकता है। अधिक गर्मी के कारण पानी और साल्ट की कमी से चक्कर आने लगते हैं और बेहोशी भी हो सकती है। ज्यादा तापमान छोटे बच्चों व बुजुर्गों के लिए घातक है। इसमें सावधानी बरतना जरूरी है। इसके साथ ही ब्रेन में हाइपोथैलेमस पार्ट होता है, जो बॉडी के टेंपरेचर को 95 से 98.6 डिग्री फारेनहाइट हीट के बीच कंट्रोल करता है। जब हीट की वजह से हाइपोथैलेमस एबनॉर्मल काम करने लगता है तो बॉडी का टेंपरेचर भी लगातार बढ़ता रहता है, जिसे मेडिकल भाषा में सन स्ट्रोक (लू लगना) कहते हैं। आगे क्या : दो दिन भीषण गर्मी, फिर बारिश के संकेत

वैदर रिपोर्ट की माने तो आगामी दो दिन तक भीषण गर्मी रहेगी। तापमान में जरूर मामली गिरावट आ सकती है। 28 से 30 मई तक बारिश की संभावना है। इसके बाद बादलों की आवाजाही रहेगी। पिछले साल मई में टूटे थे सारे रिकॉर्ड

पिछले साल 18 मई को 49.1 डिग्री पारे के साथ 23 साल का रिकॉर्ड टूटा था। इससे पहले 1993 में नौ जून को 49.8 डिग्री पार रहा था। गंगानगर और जैसलमेर में भी गर्मी का प्रकोप

प्रदेश में शुक्रवार को चूरू के बाद श्रीगंगानर में 48.3 दूसरे और तीसरे नंबर पर जैसलमेर में 47.0 डिग्री तापमान रहा। भीषण गर्मी की श्रेणी में शुमार महाराष्ट्र के आकोला में भी 44.7 व चंद्रापुर में 47 डिग्री ही तापमान दर्ज हुआ। बाकी गर्म शहर भी चूरू के तापमान से नीचे रहे । गर्मी से लोग बेहाल रहे। 11 बजे ही 44 डिग्री पार था पारा

चूरू में सुबह 11 बजे बाद ही 44 डिग्री पार था। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह 8:30 बजे 36.4, 11:30 बजे 44.6, 2:30 बजे 47.6, 3:30 बजे 48.6 डिग्री पर चूरू तपता रहा। 3:30 से लेकर 4:30 के बीच 49.1 डिग्री तापमान ने नया रिकॉर्ड बनाया। 2016 के अलावा इन पिछले सालों में गर्मी में बनाए रिकॉर्ड वर्ष तापमान दिनांक

1993 49.8 9 जून

2004 47.1 17 मई

2004 47.9 6 जून

2005 47.4 5 जून

2006 47.1 7 मई

2007 47.2 9 जून

2009 48.5 15 मई

2010 48.4 21 मई

2011 48.6 17 मई

2012 48.7 31 मई

2014 48.6 6 जून

2015 48.0 19 जून शुक्रवार को दिनभर यूं बढ़ती गई भीषण गर्मी समय तापमान सुबह 8:30 बजे 36.0 सुबह 11:30 बजे 43.6 दोपहर 2:30 बजे 45.0 2.40 से 3 के बीच 49.0











