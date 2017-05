पति ने की शादी तो 3 बच्चों के साथ कुएं में कूदी पत्नी, बची लेकिन मासूमों की मौत

+7 उदयपुर। निकटवर्ती कड़ेचा गांव में शुक्रवार को पति की दूसरी शादी से नाराज होकर एक महिला अपने तीन बच्चों के साथ कुएं में कूद गई। घटनास्थल के पास मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी। जिससे पुलिस ने मौके पर पहुंच महिला को बचा लिया, लेकिन तीनों बच्चों की मृत्यु हो गई। मां निकली जिंदा, बच्चों की निकाली लाश... - घटना की वजह पति-पत्नी के गृहक्लेश को माना जा रहा है। थानाधिकारी हिमांशु सिंह ने बताया कि शुक्रवार अपरान्ह साढ़े 4 बजे कड़ेचा निवासी नन्दूबाई (30) पत्नी नारायण रावत अपने दो पुत्र कालु 7 वर्ष, पियूष 6 माह और एक पुत्री लच्छू 4 वर्ष को लेकर अपने घर के पास स्थित कुएं में कूद गई। पानी में तैर रही था मां लेकिन बच्चों की हुई मौत - कुएं में कुछ गिरने की आवाज सुनकर ग्रामीण एकत्र हुए। ग्रामीणों ने महिला को पानी में तैरते हुए देखा और पुलिस को सूचना दी। जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला और एक बच्चे को निकालकर भींडर अस्पताल पहुंचाया। - बाद में कुएं से दो बच्चों को भी निकाला गया। अस्पताल में महिला को बचा लिया गया, लेकिन तीनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। - नारायण रावत जेसीबी ड्राइवर है, जिसने 9 वर्ष पूर्व आमलिया निवासी नन्दूबाई से शादी की, जिसकी तीन संतानें है और एक वर्ष पूर्व नारायण रावत ने कमली से शादी कर ली। आगे की स्लाइडस में देखें घटना से संबंधित फोटोज...

