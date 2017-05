फिल्म के प्रीमियर पर नहीं पहुंचे ये 7 स्टार क्रिकेटर्स, सचिन के हैं करीबी

+6 वाइफ आरती के साथ वीरेंद्र सहवाग। स्पोर्ट्स डेस्क. सचिन तेंडुलकर की फिल्म ‘सचिनः अ बिलियन ड्रीम्स’ 26 मई को रिलीज हुई। इसका शानदार प्रीमियर रिलीज से पहले रखा गया था, जिसमें पूरी इंडियन क्रिकेट टीम पहुंची थी। इसके अलावा इवेंट में बॉलीवुड स्टार्स के साथ कई क्रिकेटर्स भी पहुंचे, लेकिन सचिन के करीबी रहे वीरेंद्र सहवाग और जैसे कई क्रिकेटर्स नजर नहीं आए। सहवाग ने बताई नहीं आ पाने की वजह... - सचिन की फिल्म का प्रीमियर अटैन्ड नहीं करने वालों में वीरेंद्र सहवाग शामिल हैं। सहवाग ने इसकी वजह सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने कहा, ‘गॉडी जी (सचिन) ने फिल्म के प्रीमियर के लिए इन्वाइट किया था, लेकिन बीवीजी मुझे हॉलिडे पर ले गईं। गॉड जी तो प्रसाद चढ़ा कर मान जाते हैं, लेकिन बीवीजी कहां मानती।’ आगे की स्लाइड्स में जानें और कौन-कौन क्रिकेटर्स नहीं पहुंचे सचिन की फिल्म के प्रीमियर में....

+6 सौरव गांगुली इन दिनों वाइफ और बेटी के साथ लंदन में हैं।

+6 अनिल कुंबले भी मीटिंग के कारण लंदन में थे। हालांकि, उन्होंने ट्वीट कर सचिन को शुभकामनाएं दी थीं।

+6 हरभजन सिंह भी प्रीमियर में नहीं पहुंचे। इन दिनों वो वाइफ और बेटी के साथ टाइम बिता रहे हैं।

+6 सचिन की फिल्म के प्रीमियर में नहीं पहुंचने वालो में राहुल द्रविड़ भी हैं।

+6 सचिन के साथ कई साल तक खेल चुके सुरेश रैना (दाएं) भी प्रीमियर पर नजर नहीं आए। जबकि, उन्होंने कुछ दिनों पहले एक टीवी शो की शूटिंग की है।

+6 मोहम्मद कैफ जहीर खान की सगाई पार्टी में तो पहुंचे, लेकिन अगले दिन हुए फिल्म के प्रीमियर में नजर नहीं आए।



Web Title: Cricketers who could not attend Sachin Film Premiere

