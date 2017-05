तीन पूर्व इंडियन क्रिकेटर को सम्मान, 'होम ऑफ क्रिकेट' के पैवेलियन में लगे पोर्ट्रेट

+1 तीन पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स के पोर्ट्रेट 'होम ऑफ क्रिकेट' कहे जाने वाले लॉर्ड्स ग्राउंड के पवेलियन में लगाए गए हैं। लंदन. 'होम ऑफ क्रिकेट' यानी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के पैवेलियन में तीन पूर्व भारतीय क्रिकेटरों के पोर्ट्रेट लगाए गए हैं। ये तीन महान खिलाड़ी हैं दिलीप वेंगसरकर, और कपिल देव। BCCI ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी इस पोर्ट्रेट को शेयर करते हुए इस बात की जानकारी दी। पिछले सप्ताह यहां श्रीलंकाई क्रिकेटर कुमार संगकारा और महेला जयवर्धने के पोर्ट्रेट भी लगाए गए। इससे पहले, लॉर्ड्स में ग्लेन मैक्ग्राथ, शेन वॉर्न और विवियन रिचर्ड्स के पोर्ट्रेट भी लग चुके हैं।

+1 कुछ दिन पहले ही क्रिकेट से संन्यास लेने वाले श्रीलंका के कुमार संगाकारा का पोर्ट्रेट भी यहां लगाया गया है।



Web Title: The portraits of three legendary Team India members at the HomeOfCricket pavilion

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

