वर्ल्डकप के लिए तैयार हुआ एयर कंडीशन्ड स्टेडियम, 70 मिलियन पाउंड है लागत

+5 स्पोर्ट्स डेस्क. 2022 में कतर में फीफा वर्ल्ड कप खेला जाना है। इस टूर्नामेंट के 5 साल पहले ही खलीफा स्टेडियम बनकर तैयार है। यह पूरा स्टेडियम एयर कंडीशन्ड (एसी) है। सबसे पहले यह स्टेडियम 1976 में बना था। इसे फीफा वर्ल्ड कप के लिए रिनोवेट किया गया है, जिस पर 70 मिलियन पाउंड (लगभग 580 करोड़ रुपए) की लागत आई। इसकी दर्शक क्षमता 40 हजार है। 50 डिग्री तक पहुंच जाता है कतर का तापमान...

- कतर में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसी वजह से स्टेडियम की छत भी नए तरीके से डिजाइन की गई है, जो सभी सीट्स को कवर करेगी। यहां नॉकआउट मैच खेले जाएंगे। शुक्रवार को यहां अल रैयान और अल साद टीमों के बीच एमिर कप का फाइनल खेला गया। 2019 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप भी खेली जाएगी। रेनोवेशन के बाद नया चेंजिंग रूम, वीआईपी एरिया और स्पोर्ट्स म्यूजियम बनाया गया है। आगे की स्लाइड्स में देखें, कैसे काम करेगा कूलिंग मैकेनिज्म...

+5 यहां पर ऐसी कूलिंग टेक्नीक का उपयोग किया गया है, जिससे मैदान का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और स्टेंड्स का तापमान 24-28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यह टेक्नीक किसी अन्य टेक्नीक की तुलना में 40% कम एनर्जी कंज्यूम करेगी।

+5 स्टेडियम में ठंडी हवा फेंकने वाले 500 जेट नोजल्स लगाए गए हैं, जो तापमान को 23 डिग्री सेल्सियस रखेंगे।

+5 स्टेडियम 40 हजार दर्शक मैच का लुत्फ उठा सकते हैं।

+5 स्टेडियम का एंट्रेन्स।

+5 वीआईपी गैलरी।



Web Title: Air Conditioned stadium in qatar for Fifa Worldcup 2022

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

