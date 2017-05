ये हैं पहलवान सुशील कुमार की वाइफ, गुरू की बेटी से ऐसे हुई थी शादी

+6 सगाई के दौरान सावी और सुशील कुमार। स्पोर्ट्स डेस्क . भारत के एकमात्र दो ओलिंपिक जीतने वाले पहलवान सुशील कुमार शुक्रवार को 34 साल के हो गए। इस मौके पर dainikbhaskar.com आपको बता रहा है सुशील की लाइफ से जुड़े इंटरेस्टिंग Facts। सुशील का जन्म 26 मई 1983 को नजफगढ़ के पास बारपोला गांव में हुआ था। उन्होंने 14 साल की उम्र से ही पहलवानी शुरू कर दी थी. पद्म भूषण, द्रोणाचार्य और अर्जुन पुरस्कार विजेता महाबली सतपाल से पहलवानी के गुर सीखने वाले सुशील ने 2008 के बीजिंग ओलिंपिक में ब्रॉन्‍ज और 2012 के लंदन ओलिंपिक में भारत के लिए सिल्‍वर मेडल जीता। गुरु की बेटी से ही की शादी... - महाबली सतपाल से पहलवानी के गुर सीखने वाले सुशील रोज उनके घर जाते थे। सुशील की उन्हीं की बेटी सावी से शादी हुई है। पर चौंकाने वाली बात ये है कि सुशील ने शादी से पहले अपने गुरु की बेटी को देखा तक नहीं था। सुशील काफी शर्मीले मिजाज के हैं लेकिन उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब सगाई के दौरान उन्होंने सावी को पहली बार देखा था तो वे समझ गए थे कि दोनों की अच्छी जमेगी। आगे की स्लाइड्स में देखें, सुशील की लाइफ से जुड़े इंटरेस्टिंग Facts and Photos...

+6 वाइफ के साथ एक मैच के बाद सुशील। वर्ष 2010 नवंबर में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने के बाद दिल्ली में दोनों की सगाई हुई थी। सगाई के दिन ही सुशील ने सावी को देखा था। इसके बाद वर्ष 2011 फरवरी में दोनों की शादी हो गई। आज सुशील और सावी के जुड़वा बेटे भी हैं।

+6 सुशील और सावी। सगाई के बाद एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में सुशील कुमार ने अपने और सावी की स्टोरी पर खुलकर बात की थी। ये पहली बार था जब सुशील ने अपने निजी जीवन (पहलवानी से अलग) पर खुलकर बात की हो। सुशील अपने शर्मीले मिजाज के लिए प्रसिद्ध हैं। लव स्टोरी के सवाल पर बोलते हुए सुशील ने कहा था "मैं कसम खाता हूं, मैनें कभी सावी को पहले नहीं देखा था।" ये बिल्कुल अरेंज मैरिज है।

+6 अच्छी है केमेस्ट्री सुशील ने कहा था कि भले ही हम शादी से पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन हम दोनों के बीच अच्छी केमेस्ट्री है। मेरे कुछ कहने से पहले ही सावी भांप लेती हैं कि मैं कब क्या कहना चाहता हूं। हालांकि, अपनी लव स्टोरी को लेकर उन्होंने कहा कि शादी से पहले किसी से मिलने या उसके साथ प्यार करने से ही लव स्टोरी नहीं होती। लव स्टोरी वो होती है जिसमें प्यार के सिवा कुछ न हो।

+6 दाेनों की सगाई में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे थे। सुशील और सावी ने राजनीति और खेल जगत की कई दिग्गज हस्तियों की उपस्थिति में एक-दूसरे को हीरा जड़ित अंगूठी पहनाई थी। इस मौके पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, वर्तमान गृहमंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नाडिस, पूर्व क्रिकेट कप्तान कपिल देव, पूर्व हॉकी कप्तान जफर इकबाल, पूर्व तैराक खजान सिंह, कुश्ती जगत के कई कोच और सुशील के साथी पहलवान मौजूद थे।

+6 दोनों की शादी का फोटो।

+6 सुशील के बर्थडे पर भारत के स्टार बॉक्सर विजेंदर सिंह ने सुशील के साथ की ये फोटो शेयर करते हुए लिखा, ‘जन्मदिन मुबारक हो भाई.’



Web Title: Personal Life of Wrestler Sushil Kumar

(News in Hindi from Dainik Bhaskar)

Stories You May be Interested in